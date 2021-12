Real Mallorca: la prioridad es el 9

TTodo al nueve. En la ruleta del mercado de invierno el Mallorca tiene muy bien definidas sus prioridades. El club balear, cuyas necesidades salpican a todas las líneas del campo, va a situar el foco en los metros finales. Sin un referente claro en la posición de ariete, al menos con los números en la mano, la intención de la dirección deportiva de cara al nuevo año es peinar el bazar futbolístico en busca de un delantero centro «contrastado y de calidad» con el que acorazar un puesto estratégico para afrontar con ciertas garantías la segunda mitad de la temporada. Una tarea de complejidad máxima, ya que a las limitaciones de este rincón del calendario se impone la necesidad de dar en el clavo. El club, que dispone de cierto margen económico, no quiere cesiones ni apuestas arriesgadas.

Casi media Liga después, el frente de ataque del Mallorca continúa sin desplegarse del todo y le ha puesto su firma a menos del 30% de los goles que acumula el equipo en las estadísticas de la primera vuelta. Cinco tantos sobre un total de 17 que se reparten tres de los cuatro especialistas que tiene repartidos Luis García Plaza por la caseta: Ángel Rodríguez (2), Fer Niño (2) y Abdón Prats (1). Unos dígitos que indican que solo han encontrado el centro de la diana de manera puntual y espaciando demasiado sus golpes. Los que lo han hecho, claro. Porque la lista de artificieros del grupo se completa con Matthew Hoppe, que no solo no ha marcado, sino que entre decisiones técnicas y lesiones apenas ha intervenido en la vida competitiva del conjunto bermellón.

Descontento

En esa dirección, el descontento apunta, sobre todo, a los dos últimos en llegar: el estadounidense y Fer Niño. El futbolista cedido por el Villarreal, cuyo recorrido ha seguido una línea claramente descendente, lleva tres meses seco. Se presentó como jugador del Mallorca marcando y decidiendo un partido en Mendizorroza y cuatro partidos después volvió a mojar frente a Osasuna. Sin embargo, la mecha se le ha ido apagando con el paso de las jornadas y ha pasado de ser titular y el faro en ataque del equipo a ser la segunda o tercera opción del entrenador. De los cuatro delanteros de la plantilla, es el único que no es propiedad del club. El futbolista de origen mallorquín está cedido por el Villarreal hasta el 30 de junio y con un ratio de un gol cada 285 minutos, sus perspectivas para la segunda vuelta no son para nada esperanzadoras.

El caso de Matthew Hoppe es diferente, aunque igual de decepcionante. El californiano llegó con las persianas del mercado bajando, procedente del Schalke 04, descendido a la segunda división del fútbol alemán y sin demasiadas referencias a cuestas. Solo ha jugado dos partidos y antes de desaparecer dejó detalles interesantes. En su debut, en casa contra el Villarreal, marcó incluso un tanto que fue anulado después por fuera de juego y en el Bernabéu, donde fue titular, hizo una buena pared con Kang In Lee en la jugada que desembocó en el gol del coreano. Sin embargo, fuera del campo su adaptación no ha sido sencilla, ha tenido problemas con el idioma y a principios de noviembre sufrió una lesión que lo ha complicado todo. En principio, su fichaje obedecía a una apuesta de largo recorrido y el Mallorca, tras abonar traspaso, le firmó un contrato de cuatro temporadas, hasta 2025. El club no descarta darle una salida en forma de cesión aprovechando la ventana invernal del mercado, aunque teniendo en cuenta el poco tiempo que ha pasado en el escaparate, tampoco será sencillo encontrarle acomodo en el mercado.

La situación de los otros dos delanteros que tiene el Mallorca, Ángel y Abdón, es diferente a la de Fer Niño y Hoppe. El de Artà es el único de la casa y pese a que sus cifras en Primera no son notables —se estrenó hace unas jornadas en Vallecas— cumple con un papel muy particular. Ángel, por su parte, va a más. Además de los dos goles que suma en la Liga amontona otros tres en la Copa del Rey y casi siempre suele aportarle algo al equipo.

El Mallorca no es el peor equipo de Primera en cuanto a anotación, ya que aún hay otros cuatro con menos pegada: Getafe (12 tantos a favor), Alavés (13), Cádiz (15) y Athletic (16). Afortunadamente para los baleares, el gol ha ido esparciendo participaciones entre toda la plantilla y casi la mitad, hasta doce futbolistas, ha visto puerta al menos una vez. Sorprendentemente, el máximo realizador a estas alturas de la película es un tipo de la segunda línea: Dani Rodríguez, autor de tres dianas. Además del gallego y de los tres de arriba, también han marcado Baba, Kang In Lee, Salva Sevilla, Antonio Sánchez, Take Kubo, Franco Russo, Brian Oliván y Pablo Maffeo.

Sin fichas

Uno de los problemas con los que va a encontrarse el Mallorca si quiere enriquecer su plantel con un nueve de cierto peso es el espacio. El club empezó la temporada con todas las fichas de la primera plantilla cubiertas —de hecho, Fer Niño está inscrito en LaLiga con un dorsal del filial— y tendrá que hacer sitio en el vestuario para que llegue alguien. Además del propio Hoppe o incluso de Fer Niño, hay varios futbolistas en la rampa de salida y alguno de ellos ya le ha transmitido a LGP su deseo de salir. Se acerca el mercado y empiezan los movimientos.