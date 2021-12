Luis García Plaza: «El resultado me parece súper abultado»

Luis García Plaza se marcha de vacaciones con el gesto torcido. El Mallorca, que llegaba al final de año con un buen ritmo y los números saneados, abrochaba este domingo el 2021 sufriendo contra el Granada la segunda peor derrota de la temporada y envuelto por extrañas sensaciones. El conjunto balear se desplomaba sin sentido en los minutos finales y acababa encajando una dolorosa goleada a manos de un supuesto rival directo que, de una forma u otra, va a empañar el parón navideño.

«Hasta el minuto 89 creo que el equipo no ha estado mal, aunque es verdad que luego ha sido un desastre», reconocía Luis García Plaza desde la sala de prensa del Nuevo Los Cármenes. «Teníamos una falta para empatar y antes Fer Niño ha tenido otra. Luego, cuando te meten el tercero, encajas enseguida el cuarto y no se dan cuenta de que cada detalle puede contar. ¿Quién no te dice que empatamos a goles con ellos? No podemos hacer eso», sentenciaba.

«Creo que el Granada nos ha superado quince minutillos de la primera parte y después el juego ha sido muy igualado», resumía luego el técnico madrileño, que alababa el músculo del Granada en las áreas, especialmente en la enemiga. «Dije en la previa que el Granada intenta jugar bien, pero que si no lo hace tiene a tres bichos arriba. Son bestiales, tanto Jorge Molina, como Luis Suárez, como Machís».

LGP lamentaba, sobre todo, la manera en la que se habían derretido sus opciones. «Mi sensación es que en la primera parte lo hemos pasado mal un rato, pero yo en la segunda parte veía que podíamos ganar, incluso. Lo que pasa es que hemos estado muy fallones. Kang no ha tenido el día, Ángel no ha estado bien tampoco, ni los que han entrado... No hemos tenido el día con el balón y no hemos estado muy definitivos. Kubo y Dani han estado bien, pero nos ha faltado mucha más maldad en ese sentido. Al final hemos tenido seis minutos en los que no podemos desconectar así, pero el resultado me parece súper abultado para los méritos de cada equipo. Tampoco digo que no tengan que ganar porque al final esto es gol y Jorge (Molina), con 45 años, todavía los meterá», apuntaba.

El técnico del Mallorca insistía en que con algo más de colmillo en ataque su equipo habría metido algo en la maleta. «Hemos estado muy fallones en los últimos tres cuartos. Si Fer marca la que ha tenido era el empate y todo habría cambiado. El fútbol es acertar y creo que ha sido un partido mucho más igualado que lo que el resultado dice, donde los aciertos en las áreas marcan la tendencia. A lo mejor cuando vea el partido más tranquilo tengo otra visión, pero es lo que creo ahora».

«Me duele la derrota por cómo se ha producido», reflexionaba Luis García. «Creo que tenemos que aprender a jugar esos últimos minutos porque no puede ser que con 2-1 y una falta a favor nos marquen en un contraataque. El equipo tiene que dar ese paso y acabar en el área rival».

Sobre los problemas de conexión entre Take Kubo y Kang In Lee, el entrenador bermellón cree que hay piezas por encajar. «Kang se ha encontrado muy incómodo teniendo que tapar a su lateral. Con los dos perdemos mucho físico. Nos dan muchas cosas y perdemos en otras. Pero Antonio (Sánchez) venía de jugar de lateral y con gripe y estaba medio tocado. Nos faltan jugadores y a ver si traemos algo. Recuperamos a Raíllo, Hoppe, Amath, Greif, Take, que apenas ha estado. Hay que valorar lo que ha pasado con las bajas, que siguen siendo muchas».