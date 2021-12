El Real Mallorca despide el año 2021 con derrota clara en Los Cármenes por 4-1, tres de los cuatro tantos anotados por Jorge Molina, que este domingo se cebó con la zaga rojilla a la que humilló las veces que quiso. Apenas existió el equipo rojillo más allá del gol de Dani Rodríguez, que supuso el empate a uno, marcador con el que se llegaría al descanso. Sin embargo, en un segundo tiempo para olvidar, el equipo nazarí lo tuvo muy fácil para imponer su fútbol y ganarle al Mallorca los tres puntos en juego. Ahora parón navideño y a esperar el Barça el día 2 de enero.

El Mallorca entró al partido mandando y arriesgando. Prácticamente los cuatro primeros minutos se jugaron solo en campo rival, aunque ese dominio, posesión y juego en terreno del Granada no se llegó a traducir en ocasiones claras. Sin embargo, el tratado de intenciones era valiente. También es cierto que cuando el conjunto nazarí se asentó fue ganando metros, tomando contacto con el juego de bandas y haciendo daño al once de Luis García. El primero en avisar fue Molina, que en un centro desde el costado no acertó a rematar en el área pequeña ante la presencia y presión de Valjent. Sin embargo, era un ejemplo claro de por dónde volcaría el peligro el grupo de Rober Moreno.

Por el costado volvería otra vez a crear peligro el cuadro local tras rematar Luis Suárez otro centro de banda. Poco a poco las tornas habían ido cambiando y el Mallorca ocupaba demasiado tiempo a defender. Cuando esto ocurre suelen suceder noticias como el gol de Jorge Molina. Kang In perdió un balón en campo rival al tratar de controlar y girarse para iniciar una acción ofensiva. El robo fue fatal porque el Granada armó una contra veloz que acabó con la pelota en el pie de Jorge Molina. El jugador local ganó metros, se metió en el área y batió sin problemas a Reina. Uno a cero a los 19 minutos.

Sin embargo, el mazazo obró de forma positiva en los mallorquinistas, que decidieron dar un paso adelante y volver a ganar metros para inquietar más en el área de Maximiano. La mejor noticia fue la pronta reacción. Apenas cuatro minutos después de encajar, Dani Rodríguez establecía el empate tras rematar en el área pequeña un centro medido de Jaume Costa. El gallego encontró sitio entre centrales para rematar a bocajarro y dejar en evidencia a la zaga rival. Empate a uno a los 23 minutos.

En este escenario de nuevo los mallorquinistas dieron un paso atrás obligados en parte por el ímpetu del Granada. Antes de la media hora pudo llegar el segundo local tras un remate a bocajarro de Machís que encontró la perfecta reacción de Reina. El rechace no pudo cazarlo con comodidad Luis Suárez, que envió el balón a la grada. Todavía con el susto en el cuerpo llegó otro aún mayor. Germán envió un balón al larguero tras otro centro lateral. La fortuna sonreía a los bermellones que llegaron al descanso resistiendo en el marcador. La última oportunidad fue para los rojillos tras una combinación de tiralíneas entre Take, Kan In y Dani. El de Betanzos le pegó a romper desde la frontal y el portero envió a corner. No hubo tiempo para más. Descanso y todo abierto para el segundo tiempo.

Tras el descanso el Mallorca no se encontró y el Granada aprovechó esa situación de incertidumbre rojilla para dar un paso adelante y seguir mandando en el juego. Las acciones por bandas era su gran aliado y por ahí llegó el segundo. Una internada de Neva, que gana a Maffeo y centra al interior del área encontró primero a Machís, que libre de marca falló en su remate. La pelota llegó a Jorge Molina, que más o menos a placer enganchó un disparo potente para romper la red de Reina. Era el minuto sesenta y el equipo nazarí volvía a avanzarse en el marcador. Lo peor no era el gol, lo peor era que el Granada sacaba petróleo de una segunda mitad donde no sucedía prácticamente nada. Ahora con dos a uno era de nuevo el Mallorca debía dar un paso adelante, pero no lo dio. Pese a los cambios introducidos por Luis García, el equipo rojillo firmaba una de las peores segundas mitades de la temporada.

Hasta el minuto 89 el Mallorca no dio noticias en ataque el once de LGP, pero curiosamente pudo haber marcado en ese momento el empate a dos. Fue en una jugada combinada de los baleares con apertura de Salva Sevilla a la izquierda para Oliván. El catalán metió al segundo palo y ahí incomprensiblemente Fer Niño envía por encima del larguero. Prácticamente un minuto después se pasó del posible dos a dos al tres a uno. Un robo del Granada acabó con una contra de vértigo. La pelota llegó a Jorge Molina, que de nuevo no perdonó desde la frontal. Su fuerte disparo fue el tres a uno. Partido cerrado. El cuarto de Antonio Puertas finiquitó un encuentro para olvidar. El día 2 de enero llega el Barça.

FICHA TÉCNICA:

4 Granada: Maximiano, Quini, Torrente, Germán, Neva, Milla, Gonalons, Machís, Antonio Puertas, Molina y Luis Suárez.

Cambios: Escudero por Neva (min.67); Arias por Machís (min.79) y Butxe por Molina (min.93)

1 Mallorca: Reina, Maffeo, Valjent, Sedlar, J.Costa, Baba, Galarreta, Take Kubo, Kang In, Dani Rodríguez y Ángel.

Cambios: Antonio Sánchez por Kang In (min.59); Salva Sevilla por Galarreta (min.67); Fer Niño por Maffeo (min.67). Abdón por Angel (min.79) y Oliván por J.Costa (min.79)

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz. Amarillas para Luis Milla, Gonalons, Quini , Sedlar y Baba.

Goles:

1-0, Jorge Molina, min.19

1-1, Dani Rodríguez, min.23

2-1, Jorge Molina, min.61.

3-1, Jorge Molina, min.90

4-1, Antonio Puertas, min.94