El Real Mallorca estrena este domingo el horario de máxima audiencia televisiva en Asia, impuesto por LaLiga, ante la expectación que los mallorquinistas Take Kubo y Kang In Lee despiertan en Japón y Corea del Sur. El conjunto bermellón recibe en estadio a partir de las 14.00 horas a un Villarreal que todavía no ha ganado ningún partido esta temporada.

El conjunto de Luis García Plaza afronta el encuentro condicionado por las bajas de Raíllo, Russo, Sedlar, Galarreta y Ángel, mientras que los de Unai Emery pierden a Raba y a Samu Chukwueze.