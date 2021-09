LaLiga fija los próximos horarios del Mallorca a mediodía para tener más audiencia televisiva en Asia

Mediodía en España, prime time (horario de máxima audiencia) en Asia. La presencia en el Real Mallorca del japonés Take Kubo y del coreano Kang In Lee, dos de los futbolistas con mayor tirón mediático en el Lejano Oriente, comienza a tener su repercusión no solo comercial sino también televisiva. LaLiga lleva años apostando fuerte por ese mercado y desde hace una década programa encuentros de Primera División a mediodía adaptados a los horarios de máxima audiencia (nueve de la noche) al otro lado del planeta.

Consciente del tirón y de los cientos de miles de seguidores que en sus respectivos países tienen tanto Kubo como Kang, el organismo que preside Javier Tebas ha fijado los próximos encuentros del Mallorca al mediodía, con la excepción del que disputará el próximo miércoles día 22 en el Santiago Bernabéu y que será a las 22.00 horas.

También la rutina del grupo balear se ha visto modificada precisamente por esos horarios tan inusuales y Luis García Plaza dirigirá todas las sesiones de entrenamiento de la semana a las 14.00 horas para adecuarse al horario del partido de los dos próximos fines de semana en Son Moix. El primero tendrá lugar el domingo ante el Villarreal y el segundo el día 26 frente a Osasuna. Para arrancar el mes de octubre, en concreto el sábado día 2, el conjunto balear recibirá al Levante a las 16.15 horas.

Kubo no es un futbolista más. Es un icono en Asia y en su país. El Mallorca cuando decidió su incorporación echó cuentas. Pagar la ficha del futbolista, de 2 millones de euros, tendría un retorno. En su primera etapa, los responsables de márketing y comunicación viajaron hasta Japón para abrir el mercado. Firmaron entonces un acuerdo de patrocinio con una conocida empresa de videojuegos. Yeste verano, la entidad balear ha alcanzado un acuerdo con Taica Corporation, una empresa japonesa con más de cien años de historia que destaca por su constante evolución tecnológica en distintos campos. El Mallorca luce en su camiseta la marca GEL (Alpha GEL) que se dedica a reducir y a amortiguar las vibraciones en zapatos deportivos, cascos, relojes, móviles, televisores, dispositivos automovilísticos, entre otros.

Kubo tiene detrás de él a un país que está enganchado a la Liga. Tiene un potencial futbolístico y económico que se puede explotar. Es un excelente jugador y una fuente de ingresos.

Si Kubo es una estrella en Japón, Kang In Lee lo es en Corea. El último Balón de Oro de un Mundial sub-20, es un gran reclamo publicitario en su país, donde es considerado un gran estrella y ejerce como la imagen de grandes multinacionales como Adidas, Pepsi, Gatorade o LG. Para el Mallorca, su fichaje supone otro gran impulso en ese mercado y una excelente oportunidad para crecer tanto deportiva como económicamente.

Sobre el césped, el pasado sábado ya dejó detalles en apenas unos minutos. Y en los entrenamientos se está saliendo. Es la conexión asiática del Mallorca, una dupla que está cambiando hasta las costumbres.