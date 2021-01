Miquel Parera anuncia en las redes sociales su intención de abandonar el Real Mallorca

Miquel Parera Pizà, guardameta del Real Mallorca, ha difundido a través de Twitter su intención de abandonar el conjunto bermellón. «Solo pido que me dejen seguir mi camino. He dado todo por el club desde que tenía 12 años, me he entregado al máximo y hemos conseguido cosas muy bonitas juntos. Por todo esto creo que merezco poder salir dignamente de la que considero mi casa», ha difundido el futbolista en su cuenta personal.

Parera, de 24 años de edad, lleva temporadas asumiendo un rol muy secundario en el primer equipo bermellón. Eclipsado por Manolo Reina, el portero nacido en Manacor apenas ha podido disfrutar de minutos y su intención de buscar un equipo que le ofrezca más protagonismo durante este mercado de invierno parece firme.



Ojalá sea verdad?? y encuentren un buen portero! Después de 3 mercados pidiendo salir cedido, dejándome el año pasado como 3er portero el último día de mercado cuando se me había asegurado que no sería así ...+ https://t.co/acdqV9ztoQ ? Miquel Parera Pizà (@Miquel1Parera) January 7, 2021

De hecho, no es habitual que un jugador se exprese de forma tan contundente en las redes sociales. En un primer tuit, Miquel Parera ha desvelado que lleva tres mercados intentando salir del RCD Mallorca. «Ojalá sea verdad y encuentren un buen portero! Después de 3 mercados pidiendo salir cedido, dejándome el año pasado como 3er portero el último día de mercado cuando se me había asegurado que no sería así ...», ha escrito como respuesta a un comentario del periodista Àlvar Moreno, en el que aseguraba que la dirección deportiva rastrea el mercado en busca de un portero.



Parera fue titular en la eliminatoria de Copa del Rey que disputó este miércoles en Fuenlabrada (2-2) y que supuso la eliminación del Mallorca. Apenas 24 horas después del encuentro ha anunciado que quiere marcharse.