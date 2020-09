Budimir fuerza su salida

Ante Budimir no estará el domingo ante el Espanyol. El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, ha admitido en la rueda de prensa previa al encuentro frente al conjunto de Vicente Moreno que el delantero croata, máximo goleador del equipo la pasada temporada, no entrará en la convocatoria porque «no está para jugar y no lo puedo arrastrar. Es una situación desagradable para todos pero yo debo contar con los futbolistas que estén al 100% y Budimir no lo está. No se encuentra a gusto, no se encuentra implicado, y no está en disponibilidad de jugar, así me lo ha transmitido».

Este capítulo es uno más del pulso que mantiene Budimir con el club balear. El croata, que tiene un acuerdo cerrado con el Real Valladolid desde hace semanas, quiere ser traspasado y ahora está forzando su salida al negarse a ir convocado para el duelo ante el Espanyol. El Valladolid ofrece una cantidad económica que de momento no satisface a la SAD balear y por esa razón se niega a venderlo.

Luis García Plaza se ha sentido molesto por la situación ya que no podrá contar con el delantero de referencia, pero apela a la unidad del grupo para intentar sumar algún punto ante un rival que 'está obligado a subir sí o sí y además con diferencia porque tiene un presupuesto que nos triplica'.