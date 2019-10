El Mallorca quiere dar otro salto

La Liga vuelve a Son Moix en forma de partido intersemanal. No es lo que más gusta a la afición del Mallorca, entre otras cosas porque el horario fijado (19:00 horas) y el hecho que se televise en abierto por GOL TV, puede hacer que muchos se lo piensen dos veces antes de acudir al estadio. Sin embargo, el partido es sumamente importante. El equipo balear se enfrenta al Atlético Osasuna, otro de los recién llegados a Primera División y al que no le va nada mal la vida en este andar por la máxima categoría. Si el partido del Madrid tenía todos los alicientes deportivos, mediáticos y de horario a su favor, el choque de hoy tiene muchas cosas en contra, pero no la importancia de los puntos. Todo lo contrario. Tan importante es esta noche la victoria como lo fue hace quince días contra el conjunto blanco. Tan importante o más.

Y el rival seguro que pondrá muchas más dificultades que la versión ‘b’ del Madrid. A los jugadores de Osasuna no les va a faltar entrega, fe y confianza. Además de fútbol y compromiso. Es un muy buen equipo el conjunto navarro y el Mallorca deberá agarrar su mejor versión para tratar de dar un nuevo salto y lograr de esta forma un triple reto: ganar, olvidar el revés en Butarque y de paso tomar ese pequeño impulso en la clasificación que te dan los puntos y las victorias. Para ello los baleares apuestan por ser el equipo vertical, veloz, temible y por momentos sorprendente que pueden ser en Palma cuando alcanzan su mejor nivel.

Queda por conocer la elección del técnico y si este decidirá dar descanso a algunos de sus futbolistas teniendo en cuenta que hay un partido en Pucela dentro de tres días. Salva Sevilla, apercibido de sanción, no parece que vaya a descansar. De hecho siempre es un lujo dejar a un jugador como el andaluz en el banquillo, pero alguna vez habrá que hacerlo.

A partir de ahí hay otros posibilidades de futbolistas que llevan muchos partidos en sus piernas como Sastre, Valjent, Baba, Dani, Budimir o Lago. Son jugadores insustituibles para el entrenador y si atendemos a los dicho por el técnico, no parece que al menos hoy esté dispuesto a mostrar en exceso su fondo de armario. Todo indica que saldrá con los habituales.

Sí puede haber novedades en la convocatoria, pero poca cosa más. El entrenador tiene todavía un buen puñado de futbolistas que no están ni de lejos en su mejor nivel, de ahí que el abanico de posibilidades sea corto, pese al elevado número de jugadores de los que dispone.

Son Moix tiene que ser un fortín para los mallorquinistas esta temporada y la pieza fundamental de la permanencia. Todo lo que sea peder puntos en el campo de Camí dels Reis será complicarse la permanencia, de ahí que sea muy necesaria hoy la victoria contra un equipo compacto, bien organizado y con las ideas bastantes claras. Arrasate, el técnico de Osasuna, ha asegurado que «por lo menos» habrá cuatro cambios respecto del último partido en casa frente al Valencia ya que Raúl Navas y Adrián son bajas por lesión y Oier y Nacho Vidal por descanso.

Las novedades en la convocatoria son la vuelta de Fran Mérida, quien retorna después de perderse la última jornada por sanción además de Roncaglia, Moncayola y Juan Villar.

Sobre el césped de Son Moix se enfrentarán dos equipos recién ascendidos y que curiosamente la pasada temporada se midieron en la primera jornada en Segunda División. Ha pasado ya mucho tiempo. Hoy se reencuentran en Primera. El estadio debe ser el aliado número 12 del Mallorca.