El imborrable recuerdo de un copropietario del Real Mallorca

«He ido y lo he hecho. Real Mallorca hasta la muerte». Con este mensaje ha sorprendido el copropietario de la SAD balear, Kyle Martino, a los aficionados bermellones. Es la forma que ha tenido el exjugador profesional de mostrar su nuevo tatuaje, que no es otro que el escudo del club.

Sin la corona, pero fácilmente reconocible la imagen del escudo del Real Mallorca luce en el antebrazo de Kyle Martino, que dio a conocer su nueva 'incorporación' a través de su cuenta en la red social Twitter.

I’ve gone and done it. @RCD_Mallorca til I die. pic.twitter.com/yAING4uR4g