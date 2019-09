¿Dónde esta Lumor?

«Lumor se fue a su país a ordenar papeles y todavía no ha regresado». Así ha desvelado el entrenador del Real Mallorca, Vicente Moreno, la situación actual del lateral izquierdo ghanés Lumor Agbenyenu, que se marchó hace ya doce días y todavía no ha regresado a la Isla ni se sabe cuándo volverá.

El técnico balear no ocultó su sorpresa por la 'desaparición' del futbolista ghanés, que ha sido titular en el carril izquierdo en las tres primeras jornadas, aunque posteriormente matizó la situación: «Menos mal que al final fichamos a otro lateral izquierdo (el también ghanés Baba Rahman) porque sino no tendríamos ahora mismo ninguno. Lumor se fue a arreglar los papeles del visado el día después de jugar ante el Valencia y aún no ha vuelto. Hay países que van más rápido a la hora de solucionar cuestiones burocráticas y otros que no. Veremos cuándo vuelve», apuntó Moreno, que probablemente hará debutar a Baba Rahman, cedido por el Chelsea, en el partido que le enfrentará mañana al Athletic Club en Son Moix.