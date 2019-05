Vicente Moreno: «No he visto otra Segunda División igual»

El entrenador del Real Mallorca, Vicente Moreno, ha afirmado este viernes que se debe destacar el mérito que tiene la cuarta plaza que ocupa su equipo en la tabla de clasificaciones con 64 puntos en una «temporada tan difícil» en la Liga 123.

«No he visto un año como este por el potencial de los equipos, a pesar de que he jugado y entrenado en Segunda División», ha subrayado Moreno en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería. Los andaluces visitarán Son Moix el domingo (12.00 horas) y, según el entrenador mallorquinista, será un adversario complicado.

«Es un equipo difícil, lo vimos en la primera vuelta. La velocidad es una ventaja muy grande, además de físico tienen calidad y son un buen equipo como visitante», ha explicado.

Con respecto al traspiés de la pasada jornada en el campo del ya descendido Nàstic de Tarragona (2–1), Moreno dijo que se debe olvidar lo antes posible.

«Uno no quiere perder nunca pero forma parte del deporte. Hay partidos que no consigues la victoria y al margen de analizarlos no puedes perder más tiempo y ahora hay ilusión de ganar los tres puntos», precisó.

También se refirió a los problemas físicos que arrastra el costamarfileño Lago Junior, pieza clave en el ataque, y que le convierten en la gran duda del once bermellón ante el Almería.

«Lago quiere estar siempre, porque siempre da la cara y está disponible», resumió Vicente Moreno.