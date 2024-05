El Palma Futsal volverá este domingo al Demirchyan Arena de Ereván para reclamar su corona europea tras una remontada de campeón culminada en la tanda de penaltis con Carlos Barrón como héroe. Un ejercicio de resiliencia de todo el equipo para volver a soñar con la gloria continental por segundo año consecutivo. Los defensores del título sellaron su clasificación para el encuentro decisivo de la Final Four de la Champions tras sobreponerse a todas las adversidades y doblegar a un Benfica que partía como claro favorito y mandaba por dos goles a dos minutos y medio para el final de los 40 minutos. Los de Vadillo, condicionados por las bajas pero con el público armenio de su lado en los momentos críticos, siempre fueron por detrás en el marcador, superaron el gol psicológico de su rival en el arranque de la segunda mitad, soportaron una expulsión con 3-1 en contra y forzaron la prórroga cuando todo parecía perdido para acabar repitiendo presencia en el duelo por el título tras ser mejores que su rival en todos los aspectos del juego y, sobre todo, en la tanda.

El Palma Futsal entró en el partido luciendo la personalidad que exigía su entrenador. Marcando territorio en tareas defensivas y con la presión arriba, los mallorquines lanzaron un aviso al Benfica, que no se sintió cómodo para generar juego de ataque más allá de las acciones a balón parado. Los de Vadillo, destilando intensidad y concentración atrás, hacían gala de su repertorio arriba con el desborde de Cléber y Rivillos o el juego directo sobre Gordillo, que tuvo la primera oportunidad clara del encuentro con un disparo cruzado tras marcharse de su par.

¡@PalmaFutsal ESTÁ EN LA FINAL DE LA CHAMPIONS! 🔥@carlosbarron87 paró el penalti decisivo y el campeón defenderá su trono 👑





Los vigentes campeones, que habían sido capaces de minimizar el potencial de los lusos, se vieron sorprendidos en un saque de esquina culminado por Afonso Jesus en el minuto 7. La escuadra isleña supo encajar el golpe y marcharse a por su rival. Tras amagar con sendos disparos lejanos de Cléber y Neguinho, encontró la recompensa en una acción de pizarra. Gordillo desvió lo justo el tiro de falta de Vilian para devolver la igualdad al marcador en el minuto 9.

El control de la situación de los mallorquines propició que Mário Silva solicitara tiempo muerto para repartir nuevas órdenes a su equipo, que se adelantó en su mejor acción colectiva aprovechando un desajuste de los de verde pistacho. Jacaré mandó a guardar una pelota en boca de gol ante Neguinho y puso de nuevo al Benfica en ventaja a los 11 de juego.

El Palma Futsal acusó el golpe y en esa siguiente fase del juego acumuló dificultades para poner en aprietos al conjunto portugués. Cléber y Rivillos agitaron el atque de los palmesanos, que hicieron recular a su adversario e insistieron en los últimos cinco minutos con una serie de llegadas peligrosas y tiros lejanos, pero, sobre todo, en un mano a mano de Ernesto que se estrelló en Leo Gugiel, el mejor de las Águilas.

La reanudación empezaba de la peor manera para los defensores del título. Lucio Júnior lograba el 3-1 y el VAR validaba la acción tras las protestas del Palma por una posible falta en la recuperación del Benfica, que parecía poner el partido cuesta abajo, en especial, cuando en el ecuador del segundo acto Ernesto veía la segunda amarilla y obligaba a un ejercicio de resistencia de dos minutos en los que los isleños lograron salir indemnes. Superar esos minutos en inferioridad fueron determinantes para cambiar la tendencia anímica del duelo. Además, la aparición de Luan Muller sobre la pista animaba al público armenio a ponerse de lado del Palma Futsal y renovaba su producción ofensiva. El portero internacional por Armenia desató la euforia en las gradas recortando distancias con un disparo a la escuadra que suponía el 3-2 y provocando que todo el calor del público se inclinara por los de Ciutat.

Vadillo ordenó portero-jugador y una nueva desgracia se cebó con los suyos cuando el disparo de Cléber lo bloqueó sin querer Gordillo y Lúcio Junior completaba su hat trick para dejar las cosas como estaban hacía apenas un minuto, es decir, con dos goles de ventaja para el Benfica.

El Palma Futsal no entiende de bajar los brazos y su resiliencia y valentía obtuvo premio en un final épico y con el público espoleando a los mallorquines. Marcelo a dos minutos y medio para el final y Gordillo a un minuto y 22 segundos para la conclusión lograba el empate a cuatro que llevaba el desenlace a la prórroga con la sensación de que los mallorquines habían merecido más y también iban a más.

¡ESTE ES EL CAMPEÓN REMONTANDO PARA FORZAR LA PRÓRROGA! 💥 @Jesusgordillo09 dice que @PalmaFutsal no está muerto y que quieren estar en la final… ¡QUÉ LOCURA!





El primer período del tiempo suplementario sólo fue del Palma Futsal. Rómulo pudo convertirse en verdugo de sus excompañeros en un doble penalti que malgastó y los mallorquines acumularon llegadas sin lograr derribar el muro del Benfica, que equilibró las fuerzas en los últimos cinco minutos en los que el miedo a equivocarse provocó que todo se resolviera desde el punto de penalti.

El recuerdo de los títulos conquistados en los penaltis dibujaban un escenario diferente para los mallorquines tras tantos sinsabores en anteriores tandas. Carlos Barrón, que no participó en la anterior Final Four en el Velòdrom Illes Balears, se disfrazó de héroe. Comenzó tirando el campeón con aciertos de Vilian, Rómulo, Neguinho y en el tercer lanzamiento del Benifica apareció el cordobés, pero no fue hasta el cuarto y tras el gol de Gordillo cuando abrió el camino hacia la final. Paró el tiro de su excompañero Diego Nunes y Marcelo tuvo el pase, pero Martim y el palo alargaron una agonía que el capitán finiquitó con otra magnífica parada a Rocha que sellaba la clasificación épica del Palma Futsal, que completó una remontada de campeón.