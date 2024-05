Vadillo: «Es un día grande para el Palma Futsal»

El técnico del Palma Futsal, Antonio Vadillo, expresó su satisfacción y alegría por clasificarse por segundo año consecutivo para la final de la Champions y señaló el pase al partido por el título como «un día grande para el club». El técnico, que subrayó a todos los jugadores y en especial a Barrón, Luan Muller y Gordillo, destacó la capacidad de los suyos para «interpretar» los momentos de un encuentro en el que definió como clave superar la inferioridad numérica sin encajar gol cuando el marcador estaba 3-1. El preparador de los de Ciutat, que no mostró sus preferencias sobre el rival para la final, aseguró que su equipo hizo «el mejor partido de la temporada y más completo que en la semifinal del año pasado» ante un Benfica, al que consideró que se le aparecieron los fantasmas. Sólo le puso un pero a la semifinal y fue «no habernos llevado el partido en los 40 minutos porque fuimos mejores».

El entrenador del conjunto de Ciutat aseguró que pese a las adversidades que se produjeron «siempre hemos creído» y situó como momento clave «superar la expulsión con 3-1 en el marcador sin que nos tiraran». «Cambió el devenir del partido. El marcador era injusto porque hemos sido mejores que ellos en todas las facetas del juego, pero con dos despistes ante un equipo como el Benfica te lo hace pagar. Con el 3-2 veíamos sus caras y pensamos que el partido era nuestro. Nuestro único pero ha sido no llevárnoslo en los 40 minutos», analizó Antonio Vadillo.

El técnico del Palma Futsal remarcó que el grupo «mantuvo la cabeza fría tras superar la inferioridad y cuando recuperamos el jugador y metemos el 3-2 nos da mucha energía». «Interpretamos bien los momentos del partido y a través del juego logramos confianza porque el resultado no estaba siendo justo. Fuimos a por ellos y olíamos que no estaban cómodos», añadió.

A pesar de las dificultades Vadillo insistió en que siempre creyeron en la victoria. «Percibía que en cualquier momento podíamos meter el gol. Veíamos que los fantasmas rondaban su cabeza», explicó que quiso dar mérito a todos sus jugadores y valoró de forma muy positiva el apoyo del público armenio a la hora de arropar a su equipo.

Sobre Carlos Barrón, Antonio Vadillo declaró que «es importante que haya podido disfrutar, se lo merece». «Era un as que tenía guardado y no quería dar pistas», explicó sobre su titularidad e influencia en una tanda de penaltis que no quiso ver. «Luan ha sido clave en el aspecto táctico, Gordillo que hacía dos meses que no estaba ha metido dos goles. Le tengo que apretar porque me da más trabajo que mis hijos, pero confío mucho en él y me alegro, también por Rómulo que está en el final de su carrera y todos en general han hecho un esfuerzo grande», sentenció el técnico andauz, que se congratuló por «dejar la bandera del Palma muy alta». «Es un día grande para el club y hay que disfrutarlo lo justo para preparar la final», concluyó.