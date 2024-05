El teniente coronel Manuel Aguilera está al frente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Baleares. Una especialidad de la Benemérita que arrancó su aventura en el año 1959 y que ha conseguido ganarse el respecto y cariño de todos los ciudadanos. Con motivo de este aniversario tan especial, el máximo responsable de la unidad concede una entrevista a este periódico.

¿Cómo ha evolucionado la Agrupación de Tráfico durante estos 65 años de historia?

—Desde el año 1959 hasta la fecha los hombres y mujeres que integramos la Agrupación de Tráfico hemos ido evolucionando en paralelo a nuestra sociedad. El cambio ha sido a mejor, de forma exponencial e incorporando las nuevas tecnologías al servicio.

¿Están ustedes hechos de una pasta especial?

—De una pasta especial no se lo sabría decir, pero me gustaría destacar la gran vocación de sacrificio y servicio a los ciudadanos de los guardias que forman parte de esta especialidad. No hay que olvidar que se presta servicio en situaciones de precariedad al trabajar en carretera con la peligrosidad que ello implica en muchas ocasiones. Días lluviosos, con frío, calor, condiciones climatológicas adversas etc... De hecho, somos los que más número de víctimas tenemos en el Cuerpo.

En diez días las carreteras de Mallorca se han cobrado cuatro víctimas mortales. ¿Estamos ante un cambio de tendencia?

—En cuestión de seguridad vial los análisis y estudios de tendencias hay que realizarlos a largo plazo. Hechos puntuales como los registrados este mes o, el de julio de 2023, no son del todo fiables. No existe una sola causa detrás de estas cifras tan preocupantes. Se trata de una concatenación de circunstancias de las que la Guardia Civil investigamos de forma exhaustiva y aprendemos para tratar de evitar siniestros en un futuro.

Es estas fechas las carreteras se llenan de ciclistas, especialmente, turistas. ¿Se convierten en un problema?

—La alta densidad de tráfico en las carreteras de las islas dificulta la circulación en general. Dicho esto, quiero decir que los ciclistas y peatones son los más vulnerables y que hay que cuidarlos. Además, son un turismo muy agradecido y sostenible. Debemos aplicar el sentido común, cumplir las normas y no poner en peligro a nadie.

¿Qué tal se conduce en las carreteras de Mallorca? ¿Somos buenos conductores?

—Podemos afirmar que los conductores de las islas están en la media de toda España. Sin duda alguna debemos mejorar en la conducción y tener muy claro que detrás de las distracciones, especialmente el uso del teléfono móvil (WhatsApp), alcohol, uso de sustancias estupefacientes y exceso de velocidad se encuentran la mayoría de las causas de los accidentes. Bajo ningún concepto se pueden enviar mensajes o hacer un uso inadecuado de las nuevas tecnologías al volante.

Hablemos de pruebas deportivas. ¿Se están convirtiendo en un problema?

—Balears es la provincia con mayor número de pruebas deportivas con ocupación de vía de toda España. Somos los encargados de velar por la seguridad de los deportistas participantes de las citadas pruebas y también de los usuarios ajenos a las mismas que se puedan ver afectados y no se vean implicados en un siniestro. Le puedo decir que estamos al límite del máximo de pruebas que podemos asumir.