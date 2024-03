El Mallorca Palma Futsal no ha podido acceder a la final de la Copa de España tras caer en los penaltis en als semifinales de la Copa de España ante el Barcelona. El blaugrana Matheus había adelantado a su equipo en la segunda parte, pero Neguinho logró la igualada poco después. Con 1-1 se llegó a los lanzamientos de los seis metros, esos que dieron los títulos de la Liga de Campeones y la Copa Intercontinental, pero que en esta ocasión no sonrieron al conjunto palmesano tras los fallos de Bruno Gomes y Rivillos.

Vadillo apostó de inicio por un ‘cinco’ sin pívot, primando la circulación rápida del esférico, pero quien dispuso de la primera ocasión fue Catela, que chutó fuera por poco tras una combinación con Mamadou. Dominaba el Barça los primeros minutos y Adolfo obligó a lucirse a Muller con el pie aunque Rivillos y Marcelo también probaron a Dídac poco después. Las ocasiones se sucedían y un disparo de Adolfo acabó rozando el palo y Ernesto se sumó al festival de oportunidades pero se topó de nuevo con el cancerbero catalán. Muller volvió a demostrar su valía bajo palos en los chuts de Matheus y Catela tras la falta de Ernesto a Mamadou que supuso la primera amonestación del encuentro.

Las defensas se ajustaron y en los siguientes minutos disminuyeron las acciones de peligro, pero con más de diez minutos por disputar el conjunto de Vadillo se enfrentaba a otro riesgo al acumular cinco faltas por dos del Barça por lo que el Palma Futsal se vería abocado a sufrir el doble penalti cada vez que cometiera otra infracción. La primera parte entraba en sus últimos cinco minutos con el Palma en el alambre pero sin cometer esa peligrosa sexta falta. Y Moslem podría haber inaugurado si tras una pérdida de balón blaugrana se hubiera percatado de que Dídac estaba descolocado fuera de su arco. En las últimas acciones ofensivas de la primera parte el conjunto ‘pistacho’ logró varios ataques largos con el objetivo de que corriera el reloj y es que aguantar media parte sin faltas ante todo un Barcelona, por mermado que estuviera, es de elogiar. Los primeros 20 minutos terminaron con el marcador inalterado.

El segundo período comenzó con un fuerte choque entre Muller y Adolfo en la lucha por un balón aéreo, pero que por fortuna no tuvo consecuencias. Feixas, sustituto de Dídac en la portería blaugrana, fue el primero en intervenir tras una jugada de Bruno Gomes. El pívot brasileño fue en la jugada siguiente objeto de falta y Rivillos estuvo a punto de lograr el primer gol del partido pero se topó con Feixas, quien también salvó por dos ocasiones los potentes lanzamientos de Fabinho. Estaba mejor el Palma Futsal en esta segunda mitad pero el gol no llegaba. Y las tornas en cuanto al número de faltas habían cambiado ya que era el Barça quien doblaba al Palma (4-2). Pero este deporte es tan cambiante que en apenas unos segundos el choque dio un giro de 180 grados. Pito, que apenas había aparecido, sufrió una falta cuando se marchaba solo y Dyego convirtió la infracción colocando el balón entre las piernas de Muller tras sobrepasar el esférico por el medio a la barrera. En una Copa de España tan ajustada como ésta, donde los resultados habían sido 2-1 ó 1-0, la eficacia iba a resultar fundamental.

El Palma Futsal tenía un motivo para la esperanza con la quinta falta del Barça a falta de más de nueve minutos. Neguinho encontró el acierto necesario tras recoger un rechace de Feixas y establecer la igualada a falta de casi siete minutos. Una falta de Chaguinha suponía el empate a cinco en infracciones lo que añadía aún más dramatismo al choque. Marcelo no pudo aprovechar una contra y Matheus tras sentar a dos contrarios con un recorte, estrellaba el habló en el poste izquierdo de Muller en la ocasión más clara. Muller era objeto de falta por parte de Mamadou, pero Fabinho no logró batir desde los 10 metros Feixas. Neguinho también la tuvo pero de nuevo los reflejos del portero blaugrana salvaron al Barça, quien tuvo la última oportunidad por medio de Dyego. Se llegaba a los penaltis y los fallos de Bruno Gomes y Rivillos hicieron inútil la parada de Carlos Barrón a Matheus. Esta vez los seis metros no sonrieron a los palmesanos.

Ficha técnica 1 (4) Fútbol Club Barcelona: Cinco inicial: Dídac, Erick, Catela, Mamadou y Adolfo. También jugaron: Freixas (p.s.), Pol Cano, Matheus, Coelho, Antonio, Dyego, Pito y Harrison. 1 (3) Mallorca Palma Futsal: Cinco inicial: Luan Muller, Marcelo, Neguinho, Rivillos y Fabinho. También jugaron: Carlos Barrón (p.s.), Chaguinha, Vilian, Cléber, Moslem, Bruno Gomes, Ernesto, Rómulo y Gordillo Goles: 1-0, Dyego, min. 28, 1-1, Neguinho, min. 33. Penaltis: Fabinho gol. 0-1. Coelho gol. 1-1. Bruno Gomes falla 1-1. Pito gol. 2-1. Marcelo gol. 2-2. Matheus falla 2-2. Cléber gol 3-2. Catela gol 3-3. Rivillos falla 3-3. Dyego gol, 4-3. Árbitros: Cordero Gallardo y Carrillo Arroyo. Amonestaron por el Barça a Matheu y Coelho .y por el Mallorca Palma Futsal a Ernesto, Gordillo, Chaguinha y Cléber. Incidencias. Encuentro de semifinales de la Copa de España disputado en el Palacio de Deportes de Cartagena ante unos 3.000 espectadores.