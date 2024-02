El Palma Futsal sigue de parón

El Mallorca Palma Futsal ha caído derrotado en Son Moix por 2-3 en el peor encuentro de la temporada de los pupilos de Antonio Vadillo en el regreso a la competición tras un mes de parón ante un Betis que ha sido mejor. Apenas se había disputado el primer minuto y el marcador ya se había movido en dos ocasiones. El visitante Raúl Jiménez adelantó a su equipo tras aprovechar una gran dejada de Carrasco y batir a Carlos Barrón de un ajustado disparo raso. No tardó en reaccionar el campeón del mundo y Rivillo nivelaba la contienda con un zurdazo a la escuadra derecha de Sterna. Se veía que tras el parón las defensas no se habían acoplado y los atacantes disfrutaban a sus anchas para desespero de ambos entrenadores.

El Betis volvió a girar el marcador a su favor al aprovechar Carrasco un balón muerto en la línea de gol tras una volea de Lemine que no pudo atajar Barrón. Tocaba remar de nuevo y Gordillo, Ernesto y Fabinho rozaron el gol pero fue finalmente el pivot toledano quien ponía de nuevo las tablas en el electrónico. Con cuatro minutos para acabar la primera parte el Palma Futsal ya había cometido cinco faltas pero se cuidó de hacer la sexta.

En el segundo período, Chaguinha realizó la acción deportiva del partido al echar fuera el balón cuando el portero y otro jugador rival estaban en el suelo por un choque en una jugada anterior y el ‘2’ del Palma Futsal lo tenía todo a su favor para marcar. El Betis seguía a lo suyo y aprovechó otro regalo entre Marcelo y Cleber y Roger no perdonó. Quedaban 15 minutos de juego y el Palma Futsal se lanzó al empate pero al ver que no llegaba Vadillo cambió a Barrón por Luan Muller para utilizarlo como portero-jugador. La fórmula no dio resultado y el entrenador gaditano optó por Rivillos como quinto hombre y fue el madrileño quien gozó de la oportunidad más clara pero su remate fue repelido por el poste.