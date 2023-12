El Illes Balears Palma Futsal se jugará la Champions a 5.000 kilómetros

La UEFA ha dado a conocer este lunes la sede de la Final Four de la Champions, que llevará al Illes Balears Palma Futsal a pelear por la máxima competición continental a 5.000 kilómetros de su centro de operaciones habitual. El Karen Demirchyan Sport de Ereván, en la capital de Armenia, será el escenario del último escalón en la reconquista del equipo de Antonio Vadillo, que está pendiente del sorteo para conocer a su primer rival.

Después de levantar el trofeo la temporada pasada en el Velòdrom Illes Balears, el Palma Futsal disputará la Final Four en Armenia, donde también estarán el Barcelona, el Sporting de Portugal y el Benfica. Los mallorquines tendrán que hacer las maletas como en su estreno en la Champions, cuando debutó en tierras belgas, ya que después han ejercido de anfitriones en cuatro entregas del torneo. Son Moix fue la sede de la Élite Round del pasado curso y el Velòdrom Illes Balears de la Final Four en la 2022-23, mientras que en el presente ejercicio los de Ciutat disputaron en el Palau d'Esports de la capital balear tanto la Main Round como la Elite Round prolongando su particular idilio con una competición en la que no conocen la derrota.

El Karen Demirchyan Sport Complex es un recinto con capacidad para casi siete mil espectadores y albergará la competición entre el 3 y el 5 de mayor. Las semifinales están programadas para el viernes 3 de mayo, mientras que el enfrentamiento por el tercer y cuarto puesto, junto con la gran final, se llevarán a cabo el domingo 5 de mayo.

La UEFA ha optado por Armenia por delante de otras propuestas que tenía sobre la mesa como la opción de Basilea, en Suiza, o la posibilidad de repetir en el Velòdrom Illes Balears tal como planteó el Palma Futsal.