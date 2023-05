Reyes de Europa

El Palma Futsal es el nuevo rey de Europa. El conjunto de Ciutat no podía elegir ni mejor momento ni escenario para estrenar su palmarés, que desde este domingo le consagra como jerarca de la Champions tras imponerse al Sporting de Portugal en una vibrante final resuelta en la tanda de penaltis en el Velòdrom Illes Balears. El gol de Mario Rivillos en la primera mitad fue neutralizado por Zicky en la segunda para desembocar en un épico desenlace desde los seis metros en el que el mismo jugador de Torrejón de Ardoz se encargaría de romper la maldición desde el punto fatídico y reescribier la historia del Palma y del deporte balear.

El primer título y no uno cualquiera. No hay nada más grande que la Champions y el Palma Futsal puede presumir de ser su dueño completando un concurso excepcional en la cita más grande del planeta fútbol sala. Con el favorito enfrente y en su estreno en una cita internacional de esta dimensión, la escuadra balear no sólo ha recorrido un camino inmaculado sino que ha culminado su gesta europea con el más difícil todavía. El equipo de Ciutat, nueves veces derrotado en tandas, ha rubricado una demostración de personalidad y carácter competitivo para cambiar su destino haciendo realidad el sueño del fallecido Miquel Jaume y de un club que ha obtenido la merecida recompensa a su incansable búsqueda del éxito.

La crueldad en las tandas de penaltis iba camino de convertirse en infinita hasta que Mario Rivillos y el pleno de aciertos del Palma Futsal junto a una parada de un estelar Luan Muller han elevado al olimpo a una entidad que, además, ha podido celebrar su gran hito ante su gente.

El Palma Futsal entró en el partido con la valentía que le reclamaba su entrenador en la víspera. Lejos de acusar los nervios del estreno en una final o de acusar un excesivo respeto al gigante que tenían delante, los anfitriones, espoleados por una grada repleta y volcada, trataron de imponer el guion que más les convenía. Dos disparos de Cainan y un remate forzado de Tayebi fueron los primeros avisos de los locales, que destilaron intensidad en cada disputa y manejaron la posesión en mayor medida en el tramo inicial.

El buen trabajo defensivo de los mallorquines limitó las acciones de peligro de los portugueses al balón parado hasta que Luan Muller apareció en el minuto 6 para ganarle el mano a mano a Erick. Sendos disparos peligrosos de Cleber, Cainan y Chaguinha dieron forma a la réplica del Palma Futsal. Nadie quería cometer errores y la pizarra siempre se impuso al talento reduciendo las llegadas serias de ambos contendientes.

Los de Vadillo, cuya presión y disposición incomodaron siempre a los lisboetas, arriesgaron más y tuvieron más opciones de incorporar a Luan Muller a las acciones ofensivas y fruto de una de sus apariciones la tuvo Mancuso con un tiro que desvió providencial Guitta. En la siguiente aparición del internacional armenio llegó el primer tanto. Se marchó de tres adversarios antes de caer ante su homólogo en la portería rival y Rivillos cazó el balón suelto para fusilar a Guitta y poner por delante a los suyos haciendo enloquecer al Velòdrom Illes Balears.

El Palma Futsal neutralizó el intento de rebelión del Sporting de Portugal con personalidad y sin que les quemara el balón en los pies. El tiempo muerto de Nuno Dias a falta de dos minutos para el descanso elevó el acoso del Sporting de Portugal, que se topó con tres grandes intervenciones de Luan Muller a dos disparos de Erick y a otro tiro a bocajarro de Zicky en unos últimos segundos de mucho agobio para los isleños, que enfilaban los vestuarios con el 'Sí se puede' disparando los decibelios de la grada.

En la reanudación, el palo le sonrió a los de verde pistacho, que vieron como un misil de Cavinato se estrellaba en la madera a los dos minutos. Casi a continuación también enseñó los dientes el Palma Futsal, que acarició el 2-0 en un mano a mano de Rivillos con Guitta del que salió airoso el meta brasileño redimiéndose en su error en la salida de la pelota. Los porteros se hicieron grandes bajo palos para desbaratar los intentos de Pany Varela y Mancuso y en el minuto 25 Luan Muller volvió a aliarse con el poste para impedir el gol de Pauleta, que volvería a estrellarse en el muro en el que se convirtió el portero brasileño de los anfitriones.

Cainan la tuvo en el 29 para poner tierra de por medio en el marcador, pero una mano providencial de Guitta mantuvo el marcador tan ajustado como lo era el juego. El Palma Futsal no sólo resistía sino que también era capaz de poner en aprietos a un Sporting incapaz de encontrar grietas en el entramado defensivo de los locales. Mancuso pudo golpear de nuevo en el 32, pero el que lo hizo fue Zicky en el 33 después de aprovechar un rechace de Luan Muller al enésimo disparo lejano de Cavinato tras un saque de esquina.

El empate hizo mella en el equipo de Vadillo mientras el Sporting alargó la inercia positiva hasta que dos minutos después Sokolov batió a Luan Muller tras desembarazarse de Marlon. El Palma Futsal reclamó la intervención del videoarbitraje y los colegiados anularon el tanto por el agarrón del ruso en la maniobra previa al chut. Los lusos clamaban contra la decisión mientras el Velòdrom Illes Balears se reenganchaba al partido para trata de recuperar el ánimo de los suyos.

Todo pudo cambiar en el minuto 36, cuando Chaguinha lo intentó desde su propia área tras una incorporación de Guitta y el balón dio en el poste. Merlim también pudo alterar el rumbo del duelo, pero su disparo lo atajó una vez más Luan Muller en el 38, igual que también pudo lograrlo Cleber en el 39, pero esta vez fue Guitta el que sacó de la escuadra el chut del brasileño.

Vadillo ordenó portero-jugador a falta de 1:20 para el final, pero el plan no tuvo efecto y el partido se encaminó a la prórroga, en la que el Sporting se manejó mejor. Los lusos gobernaron en mayor medida el primer acto del tiempo suplementario y en el segundo Vadillo optó por el portero-jugador de inicio para cambiar la dinámica. La medida le dio algo de oxígeno a los anfitriones, que aún se vieron más en el alambre cuando alcanzaron las cinco faltas con dos minutos y medio por delante. Insistieron los locales alternando con Cleber como portero-jugador, pero sus intentos fueron en vano y el título se iba a decidir desde el punto de penalti.

Tayebi abrió la cuenta y Luan Muller detuvo el lanzamiento de Pany Varela para poner en ventaja al Palma Futsal. Cainan, Marlon y Cleber no fallarían pese al intento de Neves de emborronar la tanda con una impresentable tangana. El Sporting ya no volvería a fallar, pero tampoco lo haría Mario Rivillos para finiquitar la contienda con el 5-3 en los penaltis y para escribir la página más brillante de la historia del club.

1 - Palma Futsal: Luan Muller, Chaguinha, Eloy Rojas, Tomaz y Cainan. También jugaron: Mancuso, Marlon, Rivillos, Tayebi y Cleber.

1 - Sporting de Portugal: Guitta, Erick, Joâo Matos, Cavinato y Alex Merlim. También jugaron Diogo Santos, Tomás Paço, Zicky, Neves, Pauleta, Solokov, Pany Varela, Esteban y Bernardo Paço.

Goles: 1-0, Mario Rivillos, m. 14; 1-1, Zicky, m. 33; 1-2, Sokolov, m. 35.

Penaltis: 1-0, Tayebi (gol); 1-0 Pany Varela (para Luan Muller); 2-0, Cainan (gol); 2-1, Cavinato (gol); 3-1, Marlon (gol); 3-2, Tomás Paço (gol); 4-2, Cleber (gol); 4-3, Erick (gol); 5-3, Rivillos (gol).

Árbitros: Ondrej Cerny (CZE) y Cédric Pelissier (FRA). Amonestaron a los jugadores del Palma Futsal Cainan y Marlon y a los del Sporting Pany Varela, Zicky, Cavinato y a su técnico Nuno Dias. Expulsaron a Carlos Barrón y Neves en la tanda de penaltis.

Incidencias: 5.280 espectadores en el Velòdrom Illes Balears para presenciar la final de la UEFA Futsal Champions League.