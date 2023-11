Horario y dónde ver la Ronda Élite de la Champions del Palma Futsal

El Palau d'Esports de Son Moix alberga desde este miércoles 29 de noviembre hasta el sábado 2 de diciembre los partidos correspondientes al Grupo D de la Ronda Élite de la UEFA Champions de fútbol sala con el Palma Futsal como anfitrión. El vigente campeón de Europa busca como local su segunda clasificación consecutiva para la Final Four ante rivales como el MNK Olmissun, el KSC Lubawa y el FC Hit Kyiv.

Será la cuarta vez consecutiva que Palma acoja la UEFA Champions Futsal y los precedentes no pueden ser más favorables para el equipo de Ciutat, que no conoce la derrota en el torneo continental jugando ante los suyos. La pasada temporada logró un pleno de victorias en la Ronda Élite que le clasificó para la Final Four en la que los de Vadillo se sentaron en el trono europeo al superar al Sporting de Portugal en el Velòdrom Illes Balears y en la presente edición ha sido el dominador del grupo C de la Main Round disputada en el Palau d'Esports de Son Moix.

🚨 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 de la Elite Round de la @UEFAFutsal en Son Moix:



1️⃣ MNK Olmissun - Illes Balears

📆 Miércoles 29 de noviembre

⏰ 19:00 horas



2️⃣ Illes Balears - KSC Lubawa

📆 Jueves 30 de noviembre

⏰ 19:00 horas



3️⃣ FC Hit Kyiv - Illes Balears

📆 Sábado 2 de diciembre

⏰… pic.twitter.com/q1C2w9XH6o — Mallorca Palma Futsal (@PalmaFutsal) November 20, 2023

Después del pleno de victorias en la Main Round de la UEFA Champions Futsal disputada a finales de octubre, el Palma Futsal aborda la segunda fase de la máxima competición continental a partir de este miércoles enfrentándose al Olmissum a partir de las 19:00 y el encuentro se podrá seguir a través de la retransmisión vía 'streaming' de IB3. Igualmente el segundo encuentro de los hombres de Antonio Vadillo ante el KSC Lubawa está programado el jueves 30 de noviembre a las 19:00 y también se podrá seguir en directo mediante el canal autonómico. En función de los resultados el tercer y último partido de la escuadra isleña en la Ronda Élite de la Liga de Campeones ante el Hit Hyviv del sábado 2 de diciembre a las 19:00 podría ser retransmitido por televisión convencional o se mantendría en las plataformas del ente de la radiotelevisión pública balear.