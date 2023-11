Partidazo en Son Moix para asegurar la Copa de España

El Mallorca Palma Futsal depende de sí mismo para sellar su billete para la Copa de España este mismo sábado. Si gana, la clasificación será matemática pero hay otras opciones en caso de no ganar el partido para no tener que esperar a otra jornada. En caso de empate, los mallorquines se clasificarán si el Córdoba Patrimonio pierde o el Jaén Paraíso Interior no gana su partido, mientras que, en caso de derrota, la carambola es más complicada ya que la clasificación llegaría solo en el caso de que Jaén Paraíso Interior y Servigroup Peñíscola empaten y que no gane el Industrias Canta Coloma.