Antonio Vadillo asegura que, a pesar de medirse al que es actualmente colista de la competición, espera un encuentro complejo, más aún con el poco tiempo transcurrido desde su último enfrentamiento: «Prácticamente sin tiempo de respirar, afrontamos un partido difícil como todos». El técnico jerezano es consciente de que la tabla no refleja el verdadero potencial de los alcireños y, por eso, no pueden confiarse: «Los resultados no reflejan el buen juego que el Family Cash Alzira está desplegando. Es el último clasificado, pero no debemos dejarnos llevar por eso. Tenemos que ir preparados para sufrir porque en su casa están apretando mucho. La semana pasada ElPozo ganó allí, pero sufriendo muchísimo y pasándolo mal. Valdepeñas ganó a falta de veinte segundos. Es una cancha difícil, mucho más de lo que refleja la clasificación. Están pagando el peaje de estrenarse en la categoría, pero si miramos la clasificación y queremos ganar con el nombre nos vamos a equivocar. No van a estar toda la temporada sin ganar, van a reaccionar y van a sacar puntos y espero que no sea contra nosotros», afirma el entrenador del Palma Futsal.