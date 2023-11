El Palma Futsal quiere estabilizarse

El Mallorca Palma Futsal quiere consolidar este sábado sus buenas sensaciones. Tras cuajar una buena segunda mitad en la pista del Servigroup Peñíscola y volver a ganar en la competición liguera tras las dos derrotas consecutivas en Pamplona y Valdepeñas, el equipo dirigido por Antonio Vadillo afronta una gran oportunidad de seguir apuntalándose en la parte alta de la tabla con la visita del Noia Portus Apostoli al Palau Municipal d’Esports Son Moix (13:00 horas/FEFTV). Será el segundo de los tres encuentros que disputará el cuadro isleño en una semana, tras viajar a Peñíscola el miércoles y antes de desplazarse de nuevo a la Comunitat Valenciana para medirse al Alzira, en un tramo de la temporada que está resultando frenético.

El Mallorca Palma Futsal ocupa actualmente la cuarta posición de la clasificación, empatado a puntos con el Jimbee Cartagena y el Osasuna Magna, segundo y tercer clasificado respectivamente. El Noia Portus Apostoli, por su parte, llega al feudo palmesano en la decimotercera posición de la tabla, con dos victorias, dos empates y cinco derrotas. No obstante, el cuadro gallego supone una auténtica amenaza a domicilio ya que ha sido precisamente en condición de visitante cuando ha demostrado su mejor versión y ha logrado sus mejores resultados. Además, lo ha hecho ante rivales de entidad como el Viña Albali Valdepeñas, el Jimbee Cartagena o ElPozo Murcia Costa Cálida. Es por ello que el Mallorca Palma Futsal tendrá que salir al campo con la máxima concentración, más aún teniendo en cuenta el escaso espacio de tiempo que ha tenido el equipo para preparar el partido. Los locales deberán proponer un juego agresivo e intenso en ataque y defensa para contrarrestar a un rival que, de no hacerlo, puede ser muy peligroso. Eso sí, el conjunto mallorquín contará de nuevo con la baza de su afición a favor, con el partido que supone el regreso de la Primera División a Son Moix tras tres partidos de liga fuera de casa. No obstante, Antonio Vadillo seguirá sin poder contar con Mario Rivillos, que todavía arrastra molestias en la rodilla.

«Espero un partido difícil porque Noia está compitiendo bien todos los partidos, pero fuera de casa se está mostrando serio y a nivel de resultados lo está sacando mejor», señalaba en la previa Antonio Vadillo. «Ganó en Valdepeñas y empató en Murcia, que son dos canchas muy complicadas, y jugando a un gran nivel. Espero a un equipo similar al de esos días. Tenemos que salir bastante mentalizados», señalaba el técnico jerezano del Palma.

«Hemos tenido muy poquito tiempo para prepararlo y por eso va a ser tan peligroso», añadía Vadillo. Nos conocemos muy bien. Siento una gran admiración por su entrenador, Tomás de Dios, que me dirigió cuando era jugador, aunque no podrá sentarse en el banquillo porque está sancionado».

Marcelo, por su parte, se mostraba optimista: «Si no regalamos, seguro que sacamos puntos».