Sufrida victoria del Illes Balears Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal estrena con éxito su nueva nomenclatura internacional y salva el primer obstáculo de la Main Round al derrotar al Haladás VSE húngaro (1-3). Este viernes a las 20:00 horas el conjunto palmesano se enfrentará en su segundo encuentro al Differdange 03 de Luxemburgo, que este jueves, en el partido inaugural, caía por un ajustado 4-2 ante el Kairat Almaty kazajo.

Antonio Vadillo había dicho en la víspera del encuentro que quería cambiar el inicio de la pasada Champions League pero no el final en referencia a que en su debut el equipo perdía 3-0 a los tres minutos de juego frente al Sporting de París. La consigna estaba clara y en los primeros minutos del encuentro el conjunto morado imprimió un fuerte ritmo que propició Tayebi y Rivillos, éste por partida doble, estuvieran a punto de inaugurar el marcador. Marcelo la tuvo pero su 'picadita' se fue lamiendo el poste y la vaselina lejana de Rivillos tampoco encontró portería. No se habían cumplido cinco minutos y era un milagro que el marcador permaneciera inalterado. Pero, cosas del deporte, un balón largo controlado de espaldas por Sipos terminó en un gran disparo del pivot magiar que batió por alto a Luan Muller.

Cleber y Bruno Gomes se unieron al carrusel de ocasiones malogradas y, para colmo de males, la pareja arbitral no pitó lo que pareció un claro penalti sobre Tayebi. Bruno Gomes volvió a coquetear con el gol pero sin fortuna o el acierto necesarios.

La intensidad local hizo que el conjunto húngaro se colocara con cinco faltas y la sexta llegó tras una infracción en ataque. Fabinho no perdonó desde los 10 metros con un disparo raso que se coló a la izquierda de Alasztics.

Siguió dominando el IB Palma Futsal pero ya no se movió el marcador en una primera parte que concluyó con un disparo al palo de Henrique que a punto estuvo de que el Haladás se fuera a los vestuarios con ventaja en el marcador.

Una primera parte donde la mala fortuna, algunas paradas del meta magiar y la falta de acierto hicieron que el partido no hubiera quedado decidido ya en los primeros 20 minutos del encuentro.

Tras la reanudación, el campeón de Europa no salió tan ambicioso como al inicio del encuentro y pupilos de Vadillo no encontraban la manera de romper el entramado defensivo planteado por Felipe Conde. Además, el Haladás ya no basaba casi en exclusiva su potencial ofensivo con balones largos a sus pívots Droth y Sipos, sino que intentaba un poco más el juego combinativo, aunque sin inquietara Luan Muller.

Rómulo pudo desnivelar el choque pero su derechazo a media altura fue desviado por el meta húngaro a córner. Hajmasi la tuvo en un ataque directo visitante que obligó a intervenir a Muller, quien también a su equipo tras un chut de Szalmás y en la jugada siguiente Henrique mandó el balón al travesaño.

Pasaban los minutos y extrañaba la ausencia de jugadores como Moslem o Jesús Gordillo. Un detalle preocupante es que el conjunto local llevaba 5 faltas a falta de casi 10 minutos por ninguna su contrincante.

Fabinho y Tayebi estuvieron cerca del gol, pero fue Chaghinha, quien con su típica de juegada yéndose de la banda al centro batió por bajo a Alasztics. Con el marcador a favor Moslem y Gordillo debutaron en el partido y el iraní a la primera que tuvo estuvo a punto de marcar.

El riesgo estaba en cometer alguna falta que supondría lanzamiento de 10 metros. Achuchaba el Haladás con Henrique como hombre más peligroso. Un disparo suyo cruzado pasó rozando el poste izquierdo de Luan. Respiró un poco más tranquilo Vadillo y todos los aficionados cuando Bruno Gomes, en la típica jugada de pívot recibiendo de espaldas, se deshacía de su marcador y batía a Alasztics de un derechazo pegado al palo izquierdo. Arriesgó el Haladás con el portero jugador y el árbitro les anuló un gol por falta previa en una jugada en la que el campeón de Europa tampoco tenía portero.

Al final, primera victoria quizás más sufrida de lo que se pudiera pensar en un primer momento ante un rival correoso que demostró, como lo hizo el Differdange 03 ante el Kayrat Almaty, que el grupo está mucho más igualado y que el primer puesto hay que sudarlo.