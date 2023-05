¿Qué relación tiene el título con Castellón y Nottingham?

Que el primer título de un club sea la Champions es sin lugar a dudas un caso muy particular. El Palma Futsal, tras acumular sinsabores y quedarse a las puertas de varios éxitos en los torneos internacionales, ha estreno su palmarés con el mayor de los trofeos que se disputan en el panorama internacional de fútbol sala. Un hito para el club y para el deporte balear que encuentra paralelismos con las grandes historias que escribieron en su día el Playas de Castellón y el Nottingham Forest.

El Palma Futsal ha debutado en la Champions ganándola, algo que en su día consiguió el Playas de Castellón. En la temporada 2001-02 se disputó por primera vez la Copa de Europa y el Playas de Castellón alcanzó la final tras conquistar liga española en la temporada anterior. Aquel equipo en el que brillaban Andreu y Joan Linares o Javi Rodríguez se impuso al Action 21 Charleroi en la final disputada en Lisboa alzándose con la máxima competición continental en su primera participación.

Hasta los años noventa la gran competición organizada por la UEFA estaba reservada a los campeones de liga o al defensor del título de la pasada campaña. El cambio de la Copa de Europa a Liga de Campeones elevó el número de participantes por país y permitió que segundos, terceros e incluso cuartos clasificados en campeonatos domésticos pudieran coronarse. El Real Madrid, de hecho, ha conquistado Champions sin ser campeón de la liga española, pero hasta el final del siglo XX era una circunstancia poco habitual.

El Palma Futsal en esta ocasión ha logrado la UEFA Futsal Champions sin haber ganado la liga siguiendo en cierta medida los pasos del Nottingham Forest, que fue el primer campeón de Europa que no había ganado su campeonato doméstico el pasado ejercicio. El conjunto inglés, campeón en su país el curso 1977-78, ganó la Copa de Europa de la temporada 1978-79, pero fue segundo en la liga. Su condición de defensor del título le permitió participar en la edición de la campaña 1979-80 en el que volvería a levantar el título convirtiéndose en el primer ganador de una gran competición de la UEFA que no había ganado la liga. En el caso del Palma Futsal es la primera vez que se corona en la máxima competición continental un club que no había logrado su clasificación como campeón de su liga.