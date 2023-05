Una Champions que conecta

La Final a Cuatro de la Champions que se disputa a partir del viernes el Velòdrom Illes Balears se erige en uno de los mayores eventos deportivos que se celebrarán en la Isla este 2023 y junto al Mallorca Palma Futsal también ConectaBalear afrontará su reto de «mayor envergadura» en una cita deportiva. La firma mallorquina es el único patrocinador privado mallorquín de la máxima competición continental y será la responsable de la conectividad wifi y de fibra óptica que facilitará las comunicaciones de la organización, la cobertura de los medios y las retransmisiones en los diferentes formatos que tendrán lugar durante las semifinales y la final.

El balón empezará a rodar el viernes a las 18:00, pero hace semanas que ConectaBalear empezó a preparar su particular desafío, que es responder a las necesidades del torneo más importante de cuantos se disputan en el viejo continente. «Las exigencias de la UEFA son altas, pero a la vez son un diez a nivel de organización. En la primera reunión que mantuvimos precisaron la ubicación todo lo que necesitaban y todo quedó claro de entrada», explica el director de operaciones del grupo ConectaBalear, Sebastià Riera, que asegura que han contado con el margen suficiente para probarlo todo y configurar todo el equipamiento necesario.

ConectaBalear es un operador para empresas y particulares, por lo que su implicación en un evento puntual de estas dimensiones no está en su día a día. La Champions supone el evento de «mayor envergadura» en el que se ha visto involucrado con instalación propia. «Ha sido laborioso, pero se ha podido trabajar bien en el Velòdrom Illes Balears porque no empezábamos de cero. Faltaba cierto mantenimiento, así que las tareas se han centrado en poner en orden y reutilizar parte de los elementos necesarios», comenta.

La pasada Copa de España ConectaBalear ejerció como patrocinador principal a través de DonDominio, pero su implicación con el deporte en general y el Mallorca Palma Futsal en particular acumula más de una década de historia. Desde la etapa en Manacor con las primeras vallas hasta ejercer como patrocinador principal del club, con el que lidera el proyecto de la Fundació Miquel Jaume que da apoyo a multitud de clubes de muchos deportes.

Respaldo

«Nuestra apuesta por el deporte es un tema de visibilidad. No podemos competir con grandes compañías nacionales y tratamos de llegar a la gente a través del deporte, que cala de forma positiva. Es nuestra manera de devolverle a la sociedad lo que nos da», argumenta Riera, que no oculta su ilusión. «Sería espectacular que el primer título del Palma fuera la Champions y en casa. Ni el mejor de los guiones podría prever algo así», afirma sin obviar otra realidad. «Hay que valorar que el Palma Futsal es el único representante español en una final de la Champions y que, además, ejerce de anfitrión. Normalizamos cosas que no lo son y hay que estar orgullosos pase lo que pase», concluye.