El Palma Futsal araña un punto en el Palau

Apenas seis días después de la abultada derrota en semifinales de la Copa del Rey, el Mallorca Palma Futsal volvía a encontrarse con el Barcelona, líder de la Liga. Fue un partido muy diferente al disputado en Antequera y el empate final a 4 se puede considerar justo ya que aunque el equipo mallorquín llegó a dominar 2-4, los locales tuvieron más ocasiones y dominaron la mayor parte del encuentro.

Aún con los ecos de las declaraciones del director general del club, José Tirado, donde cargó contra la actitud de algunos jugadores en ese partido, los de Antonio Vadillo salieron a por todas desde el primer minuto, aunque los locales también les ayudaron en su cometido porque, un partido más, volvieron a salir dormidos al Palau Blaugrana. En nueve de los últimos once encuentros ligueros los de Jesús Velasco han tenido que ver cómo el contrario se les adelantaba, y este sábado no fue una excepción. Marlon fue el autor del primer gol del encuentro a la salida de un córner. El balón no iba excesivamente rápido, pero sorprendió a Dídac que vio cómo el esférico se le colaba entre las piernas. El guardameta del Barcelona sí que había abortado disparos más complicados, sobre todo un balón a Tomaz tras una gran recuperación y pase de Chaguinha.

Estaba bien colocado el conjunto de Vadillo, realizando una defensa en zona alta con Rivillos, Cleber y el propio Chaguinha incordiando la salida del balón del actual campeón de Liga. Pero el Barcelona es un equipo con un talento descomunal y en una combinación entre Ferrao y Sergio González el disparo de este último se fue al larguero. Avisaban los blaugranas, quienes estuvieron a punto de igualar la contienda gracias a su gran estrella, Ferrao. El pivote realizó un movimiento de espaldas a la portería que anuló la defensa de Marlon, pero su punterazo se fue un poco desviado a la derecha de la portería de Luan Muller.

El Mallorca Palma Futsal intentaba quitarse de encima el dominio local y cuando apenas quedaban dos minutos para la finalización de la primera parte, Matheus se fue de Chaguinha y batió por bajo a Muller. El empate fue el mejor resultado con el que se pudieron ir al vestuario el conjunto ‘pistacho’, ya que Luan y la madera evitaron el tanto de Antonio en el ultimo minuto.

Nada más reanudarse el encuentro Rivillos se tuvo que retirar lesionado. El Palma Futsal no le perdía la cara y Tomaz volvió a tener una gran oportunidad, pero Dídac abortó su disparo en una jugada iniciada con una gran recuperación de Eloy Rojas.

Quien no perdonó fue Cleber, que tuvo unos minutos brillantes donde demostró su gran calidad de cara a puerta. Primero, batiendo al guardameta catalán tras un amago y un sutil disparo que le superó por bajo y después fusilándole tras robar la pelota a Matheus. Una lástima que la ventaja de dos goles durara tan poco porque Catela se encargó de reducir distancias tras una buena jugada personal. Nos e amilanó el cuadro pistacho, quien incluso por delante en el marcador jugó con la figura del portero-jugador con la intención de tener más el balón.

Eloy Rojas restableció la ventaja de dos goles tras un fuerte chut lejano que sorprendió a un Dídac molestado por Marlon. De nuevo esta ventaja de dos goles duró poco y Coelho desvió un disparo de Dyego para establecer el 3-4. A partir de ahí, el asedio blaugrana fue casi constante y Muller se lució ante Matheus, Antonio y Catela, pero no ante Pito, quien estableció el 4-4 final, aunque bien podría haber sido 4-5 si llega a entrar el disparo de Eloy Rojas que pasó rozando el poste.

Ficha técnica

4. Barça: Dídac Plana, André Coelho, Dyego, Catela, Pito -equipo inicial-, Miquel Feixas, Ortiz, Antonio, Sergio González, Adolfo, Marcenio, Matheus y Ferrao.

4. Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Tomaz, Eloy Rojas, Rivillos, Tayebi -equipo inicial-, Barrón, Chaguinha, Cléber, Mancuso, Saldise, Marlon y Cainan.

Goles: 0-1: Marlon, min.6. 1-1: Matheus, min.18. 1-2: Cléber, min.23. 1-3: Cléber, min.24. 2-3: Catela, min.26. 2-4: Eloy Rojas, min.26. 3-4: Coelho, min.28. 4-4: Pito, min.39.

Árbitros: Felipe Madorrán y Urdanoz Apezteguia. Amonestaron con tarjeta amarilla a los locales Dyego (min.16) y Ferrao (min.23), y a los visitantes Cainan (min.30) y Marlon (min.36).

Incidencias: partido de la vigésimo quinta jornada de la Primera División disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 3.612 espectadores. Antes del pitido inicial, los capitanes Sergio Lozano y Dyego Zuffo ofrecieron el título de la Copa del Rey a la afición.