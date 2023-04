El director general del Palma Futsal, José Tirado, ha estallado tras la eliminación del equipo en las semifinales de la Final Four de la Copa del Rey a manos del FC Barcelona y ha cargado contra el nivel ofrecido por los hombres de Antonio Vadillo sin dejar de hacer autocrítica. El dirigente del conjunto de Ciutat se ha confesado «triste y enfadado» por el fondo y las formas de una derrota en la que considera que la plantilla no ha mostrado el carácter competitivo que se requiere en un envite de estas características.

😮Atenció a les paraules de 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗧𝗶𝗿𝗮𝗱𝗼, director general del @PalmaFutsal, després del partit



🗣️"Estic penedit d'haver vengut"

🗣️"Això no era un partit de fadrins contra casats"

🗣️"Amb els amics guanyaria, almanco, una tanda de penals"

🗣️"Ja no crec en la mala sort" pic.twitter.com/GLVnwoSVhi — Esports IB3 (@EsportsIB3) April 1, 2023

«Ni hemos competido ni nada. Es algo que puede pasar, pero es la vez 173 que nos pasa lo mismo y te frustra. Me arrepiento de haber venido», ha manifestado José Tirado en la zona mixta, donde también ha hecho su particular autocrítica. «Estoy triste y enfadado. Asumo mi responsabilidad porque soy incapaz de hacer un equipo competitivo para estos torneos. Vemos jugadores que en otros equipos son supercompetitivos y aquí...», ha expresado.

Tirado no podía ocultar su decepción y ha enfatizado que el choque ante el Barcelona eran las semifinales de una Final Four y no un partido «de solteros contra casados». «Es increíble lo que hacemos en la liga y luego llegan estas competiciones y nada. Le damos mil vueltas a qué podemos hacer, pero llegan estos partidos de verdad y algunos jugadores parecen otros», ha proseguido.

Además del enfado, el director general del Palma Futsal también se confesaba «frustrado». «Son las Copas, los playoffs, la Champions y hay que dar un paso adelante, trabajamos para llegar aquí. Se me han escapado 20 fases finales y perder nueve tandas no es normal, porque creo que me junto con unos amigos y alguno ganas, no creo ya en la mala suerte, si no tenemos la personalidad...», ha manifestado Tirado, que ha lamentando que es «la misma historia de siempre».