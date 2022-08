Hossein Tayebi: «Llego con la máxima ambición»

Tayebi, que llega procedente del Benfica portugués quiere dejar huella en el Palma Futsal. «Llego con mucha ambición al club y con mucha ilusión de jugar un año tan importante con Champions, Liga y Copa», manifiesta. Con mucha experiencia en Europa tras su paso por Kazajistán, Rusia y Portugal llega a España con la seguridad de que es la mejor liga del mundo. «Sin duda aterrizo en la mejor competición y en un club finalista. Llegar a Palma supone luchar por todo y eso es clave para la motivación», considera.

El nuevo jugador de Palma es un goleador nato. Sus números en sus anteriores equipos avalan una trayectoria plagada de goles y títulos, pero se define como un jugador que prima lo colectivo a los registros personales. «Tengo facilidad para encontrar portería, pero siempre estoy al servicio del equipo. Si no marco y ganamos, estaré contento», afirma. Con él, el club mallorquín ficha a un líder nato y con mucha calidad en sus botas. «Tengo experiencia suficiente para aportar algo diferente al equipo», destaca.

Con el calendario publicado, no ve el día de que empiece la competición. «Tengo muchas ganas de comenzar. Los rivales del principio me dan igual porque todo puede pasar. Los jugadores no están rodados y es mucho más igualado. Al final todos tenemos que jugar contra todos», apunta. El internacional iraní no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandar un mensaje a la que es su nueva afición. «Me han hablado muy bien de la gente y tengo muchas ganas de verles en el pabellón y darles alegrías en la pista», declara entusiasmado.

Por su parte, José Tirado ha avalado el fichaje. El director deportivo de Palma afirma que Tayebi es la culminación de una plantilla muy ilusionante. «Con Higor, Saldise y Tayebi cerramos un tridente espectacular para un club como el nuestro en un año muy exigente y estimulante para todos», manifiesta. Tirado considera que el club ha hecho un gran mercado a nivel colectivo, además de la incorporación del atacante iraní. «Hemos realizado un gran esfuerzo para tener un equipo muy competitivo y que sea capaz de tener el nivel necesario para luchar por todo», finaliza.