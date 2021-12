El Palma Futsal gana crédito

Los de Vadillo sellan una victoria importante tras un partido en el que se hicieron dominadores desde el inicio. El Palma Futsal impuso su ritmo y su juego y vivió una primera mitad llena de ocasiones para adelantarse. Cuando los fantasmas sobre la falta de acierto parecían que iban a volver, Mancuso los espantó tras una contra conducida de manera genial por Cainan. Precisamente el italo brasileño fue el autor del segundo gol nada más arrancar con un potentísimo chut que empujó la pelota a la red, tocando antes en el palo. Manzanares recurrió al portero jugador, pero el Palma Futsal se hizo fuerte atrás y aprovechó la portería vacía del rival para meter el tercero con un chut de Eloy Rojas desde su propio campo. El cuarto y último gol llegó a pocos segundos del final, cuando Raúl Campos pasó el balón al segundo palo donde esperaba un Eloy Rojas que solo tuvo que empujarla para cerrar la gran fiesta de navidad en Son Moix.

El Palma Futsal disputaba el último partido del año en Son Moix y quería despedirlo por todo lo alto. Para ello, el pabellón se había vestido para la ocasión, con detalles navideños y con una afición a la que se le regalaron gorros de navidad. Con el ambiente hecho, el cuadro balear quería regalar el triunfo a su gente y despedir así el año de la mejor forma posible. Es por ello por lo que el conjunto dirigido por Antonio Vadillo cogió las riendas del partido desde el inicio y, ya en el primer minuto, gozó de una ocasión para adelantarse en el marcador. Fue Raúl Campos quien, con un disparo de volea, no acertó a la portería defendida por Dani Juárez. Ese primer intento iba a ser el primero de los múltiples acercamientos que iba a generar el Palma Futsal. Campos lo volvería a intentar, aunque no iba a ser el único, ya que Eloy Rojas, Mancuso y Cainan también iban a unirse al club de disparo del madrileño.

El resultado sería el mismo y es que cuando el chut iba a puerta, Dani Juárez intervenía para evitar el gol balear. Mientras, Manzanares lanzaba alguna que otra contra muy peligrosa y que necesitaba de la habilidad de un Barrón que salvó en más de una ocasión al equipo balear. Los verdes no querían pensarlo, pero el problema del gol ha estado ahí durante toda la temporada y, en este último partido del año en casa, parecía seguir estando presente. Aún así, las intenciones del equipo de Vadillo no cambiaban y seguían apostando por mantener la actitud ofensiva. Pope enviaba el balón al palo y el gol parecía estar acercándose. Y, de hecho, no tardó. En una acción rápida, dinámica y de intercambio entre ambos equipos, una parada de Barrón precedió a una contra llevada perfectamente por el Palma Futsal. Cainan condujo el balón, esperó a que se abrieran los huecos y, en el momento preciso, pasó la pelota a un Mancuso que definió de primeras a la escuadra. El Palma Futsal se quitaba la losa del gol de encima y se adelantaba momentos antes de un descanso al que llegó mereciendo una renta mayor de la que llevaba.

Ese gol fue un alivio para la plantilla del Palma Futsal y nada más arrancar el segundo tiempo lo demostró. No había transcurrido ni un minuto cuando Cainan, el asistente del primer gol, envió un zurdazo a las mallas. Recibió un servicio de córner, escorado en banda, y de primeras le pegó a un balón que dio en el palo antes de entrar. Los baleares pusieron tierra de por medio rápido e hicieron justicia a lo visto en la primera mitad. Los de Vadillo, a pesar de doblar ventajas en el marcador, siguieron con el mismo plan y generando en ataque, aunque la pelota no encontraba el marco rival. A Juan Luís Alonso, técnico de Manzanares, no le gustaba lo que estaba viendo y recurrió al portero jugador aún faltando más de diez minutos para el final. Ahí, el conjunto mallorquín debía hacerse fuerte en defensa para aguantar las embestidas que iba a realizar el equipo de Ciudad Real. Y así lo hizo. Manzanares no podía quebrantar la estructura defensiva de unos baleares que se mantenían férreos en su pista y que aprovechaban cuando robaban rápido para salir a la contra e intentar pillar desprevenido a su rival. El partido entró así en la fase final y los verdes no daban ningún indicio de bajar la guardia en su defensa. Si no más bien todo lo contrario, parecía que cuanto más tiempo transcurría, más sólida e infranqueable el sistema defensivo del Palma Futsal. A partir de ahí, se aprovechó de esa constancia para golpear a la contra. Primero fue Eloy Rojas, quien robó en campo propio y le dio al balón con el exterior, dando una curva al alcance de muy pocos a la pelota para terminar introduciéndolo en la portería. Y justo cuando el partido parecía abocado al 3-0 final, una contra de libro terminó en los pies de Raúl Campos, quien la pasó al segundo palo donde esperaba el autor del tercer gol, Eloy Rojas, para empujarlo y hacer estallar a Son Moix de júbilo y darle el triunfo en el último partido del año jugado como local.

FICHA TÉCNICA

4- Palma Futsal: Barrón, Tomaz, Pope, Eloy Rojas y Raúl Campos. También jugaron Mancuso, Marlon, Cainan, Gordillo y Vilela.

0-Manzanares Quesos El Hidalgo: Dani Juárez, Víctor, Álex Fuentes, Álvaro y Daniel. También jugaron Pepote, Antoñito, Velasco, Juanan, Humberto y Manu Diz.

- Goles: 1-0 Mancuso (min. 16); 2-0 Cainan (min. 21); 3-0 Eloy Rojas (min. 38); 4-0 Eloy Rojas (min. 40)

- Árbitros: Centeno Bono y Centeno Bono. Amonestaron a Víctor y Juanan por parte de Manzanares Quesos El Hidalgo.

- Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix. Partido correspondiente a la duodécima jornada de LNFS. 1.800 espectadores.