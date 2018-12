El Palma Futsal cierra el año con una derrota (2-5)

Palma Futsal 2-5 Fútbol Emotion Zaragoza

Palma Futsal: Nico Sarmiento, Joao, Catela, Tomaz y Mati Rosa. También jugaron Lolo, Eloy Rojas, Joselito, Bruno Taffy, Diego Nunes y Paradynski.

Fútbol Emotion Zaragoza: Iván Bernad, Chicho, Víctor Tejel, Retamar y Esteban. También jugaron Óscar Villanueva, Tabuenca, Richi Felipe, David Yera y Nano Modrego.

Goles: 1-0 Mati Rosa (min. 3); 1-1 Nano Modrego, de penalti (min. 27); 2-1 Bruno Taffy (min. 32); 2-2 Richi Felipe (min. 36); 2-3 Retamar (min. 37); 2-4 Chicho (min. 38); 2-5 Chicho (min. 40).

Árbitros: Del Pozo García y Moreno Durán. Mostraron tarjeta amarilla al visitante Víctor Tejel y expulsaron por doble amonestación al local Eloy Rojas.

Pabellón: Palau Municipal d'Esports de Son Moix. 1.800 aficionados. Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

El Palma Futsal cerró el 2018 con una derrota ante el Futbol Emotion Zaragoza por 2-5 después de adelantarse en el marcador en dos ocasiones. Los mallorquines pudieron marcharse varios goles de ventaja al descanso pero Iván Bernad mantuvo a los aragoneses en el partido y le dieron la vuelta en los últimos minutos que se complicaron con una expulsión.

El partido empezó frío con dos conjuntos jugando lejos del área rival y sin ocasiones. La primera oportunidad clara de gol fue para Mati Rosa que clavó el balón en la portería rival para abrir la lata a los tres minutos de juego. Lejos de reactivar el partido, el juego seguiría la misma tónica hasta que Paradynski dispuso de una gran ocasión que se estrelló en el palo. A partir de ahí, el dominio fue arrollador por parte del Palma Futsal que dispuso de ocasiones de todos los colores para ampliar ventajas. Sin embargo, los hombres de Antonio Vadillo se topaban una y otra vez con un muro llamado Iván Bernad y en la que el meta no pudo detener el disparo de Catela sería Óscar Villanueva quien sacaría el balón en la misma línea de gol. Los baleares merecieron más premio en la primera mitad pero la falta de gol impidió que se marcharan a vestuarios con una ventaja amplia y lo harían por la mínima. La mejor noticia es que Nico Sarmiento no tuvo trabajo en toda la primera mitad y los isleños se mostraron muy solventes en tareas defensivas.

Seguiría el dominio local en la reanudación y el peligro llevaba el nombre de Mati Rosa que tuvo dos buenas ocasiones nada más arrancar la segunda mitad. En ambas, el argentino se topó con Iván Bernad. La superioridad balear se iba diluyendo y se entraba en un momento del juego de mucha más igualdad, aunque eso sí, los maños no creaban excesivo peligro a la portería mallorquina hasta que se encontraron con un penalti a favor que convertía Nano Modrego ante un Carlos Barrón que entró para defender esta acción. El cordobés no pudo detener la pena máxima y el partido se volvía a equilibrar con trece minutos por disputarse.

El tanto visitante despertó al Futbol Emotion Zaragoza que obligó a intervenir a Nico Sarmiento después de muchos minutos y lo hizo en dos ocasiones. Primero fue David Yera quien puso a prueba al argentino y acto seguido Retamar. Eran los momentos más complicados para los hombres de Antonio Vadillo que hasta el momento parecían tener el partido bastante controlado a pesar de la mínima diferencia que reflejaba el marcador. Los sustos sirvieron de aviso a un Palma que poco a poco volvía a recuperar la iniciativa en el juego aunque sería en el balón parado donde encontraría el premio. Joselito le cedía el esférico a Bruno Taffy desde saque de esquina para que el brasileño fusilara la portería aragonesa y volviera a poner a los mallorquines por delante en el marcador.

Duraría poco la alegría en el conjunto de casa. La reacción del Futbol Emotion fue inmediata. Los maños salieron con portero-jugador y en la primera acción con ataque de cinco conseguían el premio en las botas de Richi Felipe que empujaba a placer el balón al fondo de la red. Pero eso no sería todo, los problemas le seguían apareciendo a un Palma Futsal que se quedaba con un jugador menos por la expulsión a Eloy Rojas por doble amonestación. Además, en la primera acción con superioridad numérica del Zaragoza Retamar conseguía adelantar a los suyos. Vadillo se veía obligado a poner portero-jugador para buscar el empate. Sin embargo serían los visitantes quienes conseguirían ampliar ventajas con un disparo de Chicho desde pista defensiva sin portero en la portería para poner el dos a cuatro en el marcador. Insistía el Palma en los últimos minutos con ataque de cinco pero no llegaba el gol local, sino todo lo contrario. Recuperación del Futbol Emotion en pista ofensiva para que Chicho anotara su segundo gol en su cuenta particular para poner el dos a cinco definitivo.

Homenaje a Chicho

El Palma Futsal homenajeó a Chicho justo antes del saque inicial del partido por su exitoso pasado en el club mallorquín, en el que pasó un total de cinco temporadas de forma consecutiva (desde la temporada 2013/14 hasta la pasada). El presidente del Palma, Miquel Jaume, le entregó una placa en señal de agradecimiento por la tarea realizada por el ala andaluz durante su paso por la entidad verde pistacho. La afición mostró el cariño hacia Chicho con una calurosa ovación al jugador.