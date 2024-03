Pese contar con apenas 15 años (cumplirá 16 el próximo 11 de noviembre), Esperança Cosano es una de las grandes promesas del ciclismo balear. Nacida y residente en Inca, confiesa que llegó al deporte de las dos ruedas «viendo rodar a mi hermano». Fue a los siete años cuando decidió centrase en la bicicleta «después de haber practicado gimnasia, hasta ese momento».

Esperança, en la actualidad, es cadete de segundo año y está dentro del organigrama del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, uno de los tres conjuntos más importantes de pelotón español y en al que aterrizó de la mano de su entrenador, Vicente Gimeno.

Estudiante de cuarto de la ESO, confiesa que «entreno, durante la semana, sobre las dos horas diarias», algo que amplía al llegar el fin de semana «donde sumo una hora diaria más si no tengo competición».

Pese a su juventud, no echa de menos cosas que se puede perder por su edad. »Hago lo que me gusta, por lo tanto, dejar de hacer otras cosas no me cuesta mucho». La de es Raiguer asegura ser alegre y activa, le gusta viajar y ver series, donde destaca Outer Banks y también leer novelas de misterio «de esas que no sabes cómo van a finalizar».

Sin un sueño claro en el horizonte como deportista, a nivel deportivo, se define como una buena escaladora y con el paso del tiempo, como una buena rodadora en llano. Fue precisamente en una ascensión, cuando Mavi García le adelantó, destacando de la profesional que «es un modelo a seguir. Ver que ella ha podido llegar a la élite me hace pensar que, si ella ha podido yo también puedo hacerlo», dice sobre la multicampeona de España.

Una inoportuna caída le paró su continua progresión, pero nada más regresar al asfalto, llegó la carrera que le trae un gran recuerdo. «Fue el año pasado en el Campeonato Autonómico Cadete celebrado en Lloret. La verdad es que empecé fatal. Hacía mal tiempo, llovía y no encontraba buenas sensaciones. Sin embargo, me junté con dos chicos en uno de los tramos, recuperé sensaciones y empecé a remontar hasta finalizar en cuarta posición».

Ahora se encuentra preparando las próximas citas a disputarse de la Copa de España, con el objetivo de llegar, de la mejor forma posible, al autonómico de Ibiza. Una primera parada en un calendario que espera le lleve al Campeonato de España.