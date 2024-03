Muchas veces los periodistas nos empeñamos en recurrir a récords, títulos o frases grandilocuentes para dar más importancia a un hecho o a una noticia. Que si el disco más escuchado de la historia o el mejor futbolista de todos los tiempos. Alex Roca (Barcelona, 1991), el primer atleta a nivel mundial con un 76% de discapacidad en terminar una maratón, es todo eso y mucho más. Su historia y su ejemplo son mucho más.

Seis meses después de nacer, Alex sufrió un herpes en el hemisferio izquierdo del cerebro que le provocó una parálisis parcial y una incapacidad a la hora de hablar, que no de comunicarse. Mediante lenguaje de signos y la ayuda de Mari Carme Maza, su mujer desde julio de 2022, el atleta es capaz de hacer llegar su mensaje en charlas como la de ayer en la segunda edición del evento Esfuerzos Compartidos que patrocinó Trablisa o la entrevista de la que se nutre esta información.



Después de hacer reír y pensar a más de 1.200 alumnos de once colegios de la Isla en el Trui Teatre, Roca responde con una respuesta que resume su manera de ser y entender el deporte: «Correr es como la vida, cuando ves tu objetivo tienes que ir hacia él y si te caes, levantarte. El atletismo es una afición que me ayuda a desconectar. Para mí es muy importante porque gracias a él conecto mi cuerpo con mi mente hacia una meta».



Y es que su carta de presentación habla por si sola: cinco triatlones, un aquatlón, la ya citada maratón o dos Titan Desert (cada una de 620 kilómetros durante seis días en el desierto de Marruecos). Acerca de esta última hazaña, el joven recuerda que «cuando terminé la Titan sentí satisfacción y me acordé de todos los que me habían dicho que ‘no’, que no era posible conseguirlo. Y también de todo el trabajo que había llevado a cabo que muchas veces no se ve».

Sobre las piedras más complicadas que ha encontrado en su camino, el atleta explica que «el mayor obstáculo que he tenido que afrontar a lo largo de mi vida ha sido la sociedad. La sociedad tiene muchísimos estigmas y prejuicios» y es por eso que «con mucho trabajo psicológico y dejándome ayudar por mi equipo de vida, al final he conseguido ser la persona que soy hoy. Las personas somos los que tenemos al lado. Han sido muchos años luchando para llegar a conseguir la autoestima que tengo ahora», apunta.

Durante la charla, Alex Roca ha admitido que hace años hubiera deseado no tener una discapacidad de un 76% pero de un tiempo a esta parte descubrió con orgullo que había conseguido ser la persona de la que se sentía orgullosa con esa circunstancia. Hoy en día repetiría una condición que le acompaña desde que tiene uso de razón. Pero, si pudiera modificar alguna cosa de su vida, ¿qué cambiaría? «No cambiaría nada, soy lo que soy pero sí que es verdad que me encantaría hablar con lenguaje oral», contesta. Terminamos la entrevista preguntándole a Alex un sueño por cumplir. Él, como siempre piensa en grande, pide tres que resumen su manera de ver la vida: salud, retos y felicidad.