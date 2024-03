Doblete de prestigio de Nacho Baltasar

El mallorquín Nacho Baltasar y la eslovena Lina Erzen (absoluto y Sub 23), los italianos Carola Colasanto y Mattia Saoncella (Sub 19), los polacos María Rudowicz y Gustaw Trybek (Sub 17) y la polaca Kalina Szostek y el letón Viljams Preiss (Sub 15), se convirtieron este sábado en los nuevos campeones del International iQFOil Games Andalucía Bahía de Cádiz 2024, celebrado en aguas de la bahía gaditana a lo largo de esta semana.

La regata llegó a su fin tras una jornada muy dura, marcada por vientos de 20 y 25 nudos de intensidad y olas de dos metros, a las que solo hicieron frente por seguridad los mayores y los chicos sub 19, mientras los sub 17 masculino y las féminas sub 17 y Sub 19 se quedaban en tierra, dando por definitivo el orden en el top10 El mallorquín Nacho Baltasar fue el mejor entre los hombres, flota en la que el representante de España en los Juegos Olímpicos de París 2024 se llevó el doblete, absoluto y sub 23, y se impuso sobre el olímpico polaco Pawel Tarnowski y su compatriota Michal Polak, segundo y tercero, respectivamente. El regatista del Club Nàutic sa Ràpita, que defendía el tercer puesto por detrás de ambos, dio la vuelta al marcador en un gran desenlace para apuntarse una victoria de prestigio y llevarse excelentes sensaciones tras una semana de condiciones extremas en aguas de Cádiz, donde ha dejado constancia de su potencial entre los mejores de la especialidad. Y del séptimo puesto que defendía entre las mujeres, la eslovena Lina Erzen se fue quitando rivales de encima hasta proclamarse vencedora en la final sobre la alemana Theresa Marie Steinlein, que acabó segunda, y la estona Ingrid Puusta, tercera. Al igual que ocurre entre los hombres, Erzen también ganó el título sub 23.