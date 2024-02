La halterofilia balear sigue dando pasos, especialmente en sus categorías de formación. Ahí destaca la labor del Club de Pesas Ciutat de Palma y del entrenador Antonio Martínez, que busca nuevos talentos entre los jóvenes que apuestan por este deporte olímpico. Es el caso de Noé Roig, de nueve años, y Salvador Rodríguez, de doce.

Ambos tomaron parte a lo largo del pasado fin de semana en el Campeonato de España de técnica para sus respectivas categorías, que se disputó en la localidad guipuzcoana de Zarauz y que fue todo un escaparate para la cantera de la halterofilia estatal.

Antonio Martínez, con Noé Roig y Salvador Rodríguez.

Además, cabe destacar que Arisbeth y Erika Herrera lograron las mínimas para participar en el Campeonato de España júnior, en el caso de la última quedándose a cuatro kilos de la marca para el Europeo Sub 15, que intentará lograr en Ibiza. Erika, además, doblará con presencia en los nacionales Sub 15 y Sub 17. A ellas se sumará Nuria Carreño, que logró clasificarse para el Sub 15.