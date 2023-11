La reina de España

La reina del ciclismo español vive en Mallorca. Al menos, la mejor especialista en la prueba en línea de todos los tiempos, ya que en el palmarés de Mavi García (Palma, 1984) brillan especialmente cinco títulos de campeona de España Élite de fondo en carretera. Un registro único en el deporte del pedal en nuestro país, ya que tras la quinta medalla de oro firmada el pasado verano en San Lorenzo del Escorial, la todavía corredora del Liv Racing TeqFind -en 2024 lucirá el maillot del Jayco AlUla- ha alcanzado un registro inédito.

Y es que se convirtió en la primera persona en alcanzar cinco títulos nacionales absolutos en ruta, tanto en categoría masculina como femenina, superando las cuatro coronas de Mariano Cañardo (1930, 1931, 1933 y 1936) y alejando un poco más en el palmarés femenino a Mercedes Ateca, Rosa María Bravo y Maribel Moreno, que lograron la victoria en tres ocasiones en un historial en el que, además de Mavi García, hay otras tres ciclistas mallorquinas que fueron pioneras en un certamen que se instauró en 1979: María Mora (1985), Magdalena Rigo (1986) y Marga Fullana (1999).

La pentacampeona de España mira sus cinco medallas de oro. Foto: Pere Bota

«No lo sabía, la verdad...», admite sonriente la número uno del ránking nacional, quien a esos cinco campeonatos de España de ruta une otros cuatro en contrarreloj, totalizando nueve. «No creo que llegue a los siete de Dori (Ruano)», admite con una sonrisa que destila orgullo por lo logrado «más habiendo llegado tan tarde al ciclismo, pues en duatlón también tengo unos cuantos oros...», añade Mavi, «sorprendida» por este registro que la convierte en la mejor.

Campeona de España en 2016, 2020, 2021, 2022 y 2023, con tres 'dobletes' en ruta y crono (2020, 21 y 22), rememora con perspectiva «lo rápido que pasa el tiempo» y su efectividad, «pues de siete en que he participado -se perdió el de 2019 por lesión- he ganado cinco, hice plata (2017) en otro y bronce (2018) en el que falta». Otro oro en la lucha contra el crono en 2018 completa su hoja de servicios.

Mavi, con sus medallas y el maillot de campeona nacional. Foto: Pere Bota

Recuerda con cariño el logrado en 2022 en Palma, frente al estadio de Son Moix y ante su gente. «Fue todo muy bonito, aunque también había una buena dosis de presión, porque corría en casa, era la favorita, defendía el título... y tenía miedo a fallar. Pero el recorrido me iba bien, estuve a tope ese día y pude celebrar los dos títulos -línea y crono- con los míos», añadía la ciclista balear, quien tiene una táctica muy clara para enfocar las carreras de un día como el nacional. «Me desgasto más cerrando huecos que poniendo un ritmo, y ahí es donde creo que puedo marcar las diferencias», explica.

Viendo su registro, echa la vista atrás, a su etapa como atleta, «cuando logras récords, que luego vienen otros y te los mejoran. Aquí, tienen que pasar unos cuantos años para superarlo o igualarlo», admite, a la par que agradece «el crecimiento y la visibilidad que dan los campeonatos al ciclismo femenino», a la vez que traslada una petición a la RFEC «porque siempre me quejo de que nos ponen la crono y la ruta seguidas y no hay tiempo para recuperar».

Considera el nacional como una carrera «importante» dentro de su calendario «y un orgullo» poder lucir el maillot rojo y gualda. «Es nuestro campeonato y hay que valorarlo, aunque siempre tengo la suerte de que cuadra en mi planificación, pues suele ser antes del Giro y es una buena manera de prepararlo y probarme», comenta, sin esconder su dificultad «más cuando estoy sola, sin equipo, y todas me vigilan», confiesa.

Mavi García, mostrando sus cinco medallas de ruta. Foto: Pere Bota

De sus primeras experiencias, recuerda en 2016, «cuando fui con la Federación Balear e hice campeona. Conocía poco de la competición, pero me encontré como nunca y me llevé una alegría enorme», asegura, a la par que advierte que «no pasará nada» si, por ejemplo, en 2024 no lo gana. «Es una carrera de un día y sólo puede ganar una», prosigue. la mejor especialista en carretera del ciclismo femenino español del momento y Top 10 en el pasado Mundial de Glasgow.

La corredora del Liv Racing TeqFind, con sus medallas. Foto: Pere Bota

Y de cara a la temporada que se avecina, los Juegos Olímpicos de París 2024, junto a un Mundial (Zúrich, Suiza) «que me gusta y se adapta bien a mí», el Giro y el Tour y la Flecha Valona «donde me quedé a nada de podio...» son los grandes retos que tendrá con el proyecto del Jayco AlUla. El nuevo equipo de la reina de España. O de su ciclismo en ruta, para ser más exactos.