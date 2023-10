Lluís Mas ya conoce su plan de futuro dentro del ciclismo profesional. Descartadas varias ofertas y la retirada, el corredor de Ses Salines, de 34 años y que las últimas cinco temporadas ha militado en el Movistar Team del UCI World Tour, ha optado por un cambio radical en su hoja de ruta. Tanto, que optará por regresar a la pista, una especialidad en la que tuvo recorrido en su formación, aunque compaginándolo con pruebas de carretera.

Ahí, la figura del nuevo Illes Balears Arabay Cycling, equipo UCI Continental, resultará clave en su devenir, pues además de estar al frente de la dirección deportiva, Lluís Mas podría incluso competir con ellos en alguna prueba de nivel, como complemento a los velódromos, que serán su prioridad a partir del curso 2024.

El apoyo del seleccionador nacional de pista, Félix García Casas, y la mano tendida por parte del técnico han hecho que Mas elija este camino, aunque para ello deberá ganarse la confianza del preparador para entrar de nuevo dentro del equipo español. «La idea es compaginarlo, pero me motiva volver a la pista», refiere Lluís, quien recuerda que «tenía ofertas sobre la mesa, pero buscaba algo que realmente me motivara, y creo que este es el camino», añadía el ciclista, que ha sido quince temporadas profesional desde su estreno en 2009, con el maillot del Burgos (2009-2013), para posteriormente pasar por el Caja Rural-Seguros RGA (2014-18), antes de recalar en el Movistar, entre 2019 y 2023.

«Creo que he conseguido todo lo que quería como ciclista. He corrido Vuelta, Giro... los cinco 'Monumentos', Campeonatos del Mundo, Juegos Mediterráneos, he hecho medallas nacionales, tengo victorias... Ahora me he ganado el derecho a elegir y espero disfrutar esta nueva etapa como ciclista», proseguía el 'saliner', a quien motiva el proyecto del Illes Balears Arabay «porque además de tener el equipo UCI, daremos una oportunidad a los jóvenes para que no tengan que irse a la Península a correr, como nos pasó a muchos», concluye el reciente bronce en el Campeonato de España de contrarreloj.