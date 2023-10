Miguel Indurain (Villava, Navarra, 1964) estuvo este jueves en Palma en la inauguración de la tienda de bicicletas Giant, de la que su hijo homónimo es manager. Al acto acudieron otros exciclistas como Toni Tauler, Haimar Zubeldia, Joseba Beloki o Pedro Horrillo y también se acercó Antonio Catalán, empresario hotelero navarro fundador de la cadenas NH y AC, y gran amigo de la familia Indurain.

¿Cómo analiza la temporada de Enric Mas?

Ha tenido la mala suerte de que toda su preparación realizada para el Tour de Francia no le sirvió para nada. (Mas se cayó en la primera etapa de la ronda gala y se fracturó la escápula de su hombro derecho). Después se ha recuperado bien e hizo una buena Vuelta a España, aunque quizás llegó algo justo de preparación.

¿Le aconsejaría que cambiara de objetivos o de preparación?

No, yo pienso que tiene que seguir apostando por el Tour de Francia porque tiene cualidades y ha realizado muy buenas rondas. Lo que ocurre es que también hay otros corredores muy buenos y a Enric ya le conocen y le intentan ponerle nervioso.

Mas ha sido tres veces segundo en la Vuelta y quinto en el Tour, pero quizás parece que si no ganas no se valora.

Así es el deporte. Antes quedar en una gran ronda entre los diez primeros ya era un éxito. Luego hubo unos años muy buenos en el ciclismo con muchos triunfos en las grandes vueltas y quizás el público se malacostumbra, pero hacer tres podios en la Vuelta o quedar entre los cinco o seis primeros en un Tour tiene mucho valor.

Tras unos años convulsos en el mundo del ciclismo se está viviendo una muy buena época.

Sí, hubo unos años en los que parecía que no había un relevo claro, pero han aparecido una serie de corredores jóvenes muy buenos que además se han amoldado perfectamente al ciclismo que se pide ahora, que es mucho más explosivo, con etapas más cortas que en las que se corrían en mi época, menos tiempo en televisión, pero con más espectáculo.

La ciclista mallorquina Mavi García y Miguel Indurain, durante el evento.

Pogacar ganó los ‘tours’ de 2020 y 2021 y Vingegaard los de 2022 y 2023. ¿A quién ve como posible ganador de cinco rondas galas como las que conquistó usted?

Ambos tienen una bonita pelea y luego se ha unido también Evenepoel. Pogacar es más explosivo y da mucho espectáculo, mientras que Vingegaard tiene un carácter más tranquilo, es más cerebral, pero cuando ataca se le nota también, pero de otra forma. A Pogacar en una prueba tan larga y dura como el Tour le puede afectar esa explosividad y además Vingegaard se mueve mejor con el calor del Tour.

¿Sigue disfrutando en la bicicleta?

A ver, sigo disfrutando, pero también se sufre encima de ella. El año que viene cumplo 60 años y es el momento de tomarme las cosas con más calma.

Imagen del interior de la tienda.

Conoce muy bien Mallorca.

Sí, desde hace muchos años y es un sitio espectacular para los ciclistas profesionales y aficionados. Me gusta venir en diversas épocas del año y ver cómo cambian los paisajes. Hace poco he estado en Ibiza y también he disfrutado mucho.

Viendo esta tienda de la que es gerente su hijo se aprecia cómo han cambiado las bicicletas.

Sí, muchísimo, en tecnología, materiales, desarrollos...Aún conservo algunas bicicletas de mi época y aunque en esos años eran de tecnología punta se notan mucho las diferencias, sobre todo en los desarrollos. Pero hay que seguir dando pedales ¿eh?.

Miguel Indurain, Toni Tauler, Haimar Zubeldia, Joseba Beloki, Mavi García, Miquel Indurain, José Casla, Pedro Horrillo, Carlos De Andrés y Xisco Lliteras, este jueves en la tienda Giant Store del Polígono Son Valentí. Foto: PERE BOTA

Mavi afronta con ilusión el cambio de equipo

Mavi García fue otra de las personas invitadas a la inauguración de Giant. La ciclista palmesana reconoció que «por diversas circunstancias, no había sido una buena temporada», pero que afronta con mucha ilusión su nueva andadura en el equipo australiano Team Jayco AIUla.