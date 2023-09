El sueño de Aina Bauzá deberá esperar. Finalmente, la regatista mallorquina no podrá tomar la salida en la Mini Transat 2023, que arranca este próximo 24 de septiembre desde Les Sables d'Olonne (Francia), con destino a la isla canaria de La Palma, para concluir en territorio caribeño, en Guadalupe. Por delante, 4.000 millas que recorrerán 90 elegidos, entre los que no estará la que iba a ser la primera mujer balear en enrolarse en esta aventura náutica reservada a embarcaciones de 6'50 metros.

Tras años de entrenamiento y preparación de su proyecto, con la embarcación 'Redò by Ànima Negra' como emblema, Aina Bauzá (Club de Vela del Port d'Andratx) ocupó el puesto 93 en la lista, quedándose a las puertas de echarse al mar en la Mini Transat 2023, regata en solitario que atraviesa el océano Atlántico y para cuya edición de 2025 ya hay un proyecto mallorquín en marcha: el que supondrá el regreso del navegante Hugo Ramón.

«Hemos hecho historia en la vela de altura, pero no de la forma que queriamos. Somo los primeros barcos que, clasificando un año antes de la Mini Transat, no podemos tomar la salida», lamentaba Aina al conocer que quedaba definitivamente fuera de la lista de partida. «Tengo que confesar que estos días han sido muy duros. De no saber si sí o si no, aceptar que no vamos a estar 15 días en el Atlántico, después de haber puesto tanto esfuerzo en crear un barco indestructible y no poder recoger los frutos....», proseguía la deportista, que lanzaba un mensaje optimista de cara al futuro. «La vida es así y todo pasa por algo. Sin saber como han aparecido otros proyectos a los cuales me he tirado de cabeza», aventuraba Bauzá, que tiene como reto ya personal competir en una travesía oceánica en el Atlántico.

Varios de los criterios que deben cumplir los participantes en la Mini Transat son, por ejemplo, acreditar haber navegado con la embarcación inscrita un mínimo de 1.500 millas en regata y otras 1.000 en solitario. Además, antes del 31 de julio, tanto el regatista como la embarcación deben haber cumplido con lo establecido en la Guía Mini R-12 y haber proporcionado toda la documentación a la Clase Mini 6,50.