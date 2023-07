La tripulación y el armador del 'Corsario', embarcación inscrita en la clase Majorica ORC1 de la Copa del Rey de vela que se disputará en Palma del 29 de julio al 5 de agosto, se reponen del ataque sufrido por parte de unas orcas cuando se dirigían a Palma. El First 50 DK, del C.Y. De Vilagarcía, ha sufrido un peligroso episodio que le ha obligado a detener su travesía desde Galicia a Mallorca en Barbate, donde el equipo tratará de repararlo a tiempo para tomar la salida después de una experiencia que enciende las alarmas en el sector.

«Veníamos de Galicia y acercándonos al Estrecho con el levante duro que había nos echamos a tierra hacia Barbate y nos embistieron. Menos mal que no ha pasado nada y han sido daños materiales. Nos atacaron cuatro orcas, tres quedaron mirando y una se tiró a por el timón. Es la sensación de como si hubiéramos cogido una piedra porque nos medio levantaron el barco», explica en declaraciones a Gaceta Náutica Jorge Durán, armador de 'Corsario' aún con el susto en el cuerpo.

El propio Durán deja constancia del peligro que suponen ataques de este estilo por parte de las orcas y la sensación que se está instalando entre muchos aficionados y profesionales del mundo náutico una que han proliferado estos incidentes tanto en el pasado verano como a lo largo de las últimas semanas. «Como no corten esto vamos a dejar de navegar, tanto los que vienen de turismo como los nacionales porque un día va a haber una desgracia. Lo vives con un susto, para tratar de coger el barco me cuesta, salir otra vez y tener un problema de estos pues ya me dirás», ha explicado Jorge Durán, que confía en que el 'Corsario' pueda llegar a Palma para tomar parte de la regata más importante del Mediterráneo.