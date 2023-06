Su reciente paso por la sala de operaciones le ha impedido disfrutar de una de sus grandes pasiones como es el gol, pero Rafael Nadal no ha dejado escapar la oportunidad de mostrar su apoyo al torneo 'The Battle of the Stars' que ha arrancado este viernes en Pula Golf en Son Servera. El ganador de 22 títulos de Grand Slam ha sido junto a Pep Guardiola una de las grandes ausencias en el 'green', aunque sí ha mostrado su respaldo a la iniciativa benéfica de recaudar fondos para la investigación de la ELA en la velada previa al inicio de la competición.

«La importancia real es que haya recursos suficientes para la investigación y para intentar encontrar un remedio a una enfermedad que es incurable a día de hoy, es terrible y, desgraciadamente me ha tocado vivirla de cerca», ha valorado Rafael Nadal en unas declaraciones facilitadas por la organización. «Nosotros podemos trasladar el mensaje de la necesidad de invertir en esto y dar visibilidad y conseguir recursos para investigadores y médico», ha comentado el tenista en la cena celebrada el jueves en el Cap Vermell Grand Hotel. El torneo, que ha arrancado este jueves en Pula Golf con una notable nómina de jugadores y buenas condiciones en lo meteorológico, cuenta con el apoyo del Cap Vermell Grand Hotel, Banco Santander, AETIB, Fundació Mallorca Tursime y supondrá un paso más para la consolidación de la marca Golf East Mallorca. El mundo del deporte y la cultura ha ido de la mano en esta iniciativa solidaria y benéfica que tiene como gran objetivo conseguir todos los fondos posibles para contribuir a la investigación de la ELA, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que es irreversible y a la que se están sumando muchos esfuerzos para intentar controlar en la medida de lo posible.