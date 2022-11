Duna Gordillo se hace de oro en el Mundial de Paddle Surf en Puerto Rico

La selecta nómina de campeones del deporte balear ha abierto sus puertas a una nueva integrante tras el éxito alcanzado por la mallorquina Duna Gordillo en el Mundial de Paddle Surf que se está celebrando en Puerto Rico. La deportista isleña, bronce en el pasado Campeonato de Europa, se ha colgado el oro en San Juan en la modalidad de larga distancia tras una gran carrera en la que ha hecho valer su remate final para alzarse con el triunfo más importante de su prometedora carrera teniendo en cuenta que solo tiene 19 años.

«Aún no me lo creo», explicaba Duna Gordillo tras coronarse campeona del mundo en una carrera que ha supuesto un gran éxito para el equipo español gracias a la plata conseguida por la gallega Espe Barreras. Las dos se complementaron a la perfección para dominar la prueba y cerrar su actuación con un doblete que ha sido celebrado por todo lo alto por todos los integrantes del combinado nacional desplazado a Puerto Rico. «Durante toda la carrera hemos trabajado juntas, en algunas fases ella ha tirado más y luego he tirado yo. Estoy supercontenta y muy agradecida por el trabajo con mi compañera de equipo y muy orgullosa por el resultado del equipo», ha asegurado en declaraciones facilitadas por la Federación Española.

Duna Gordillo, que fue subcampeona del mundo júnior en 2019 aunque en la modalidad de Técnica, ha parado el crono en 1:47:07, mientras que Espe Barreras se ha hecho con la medalla de plata al cruzar la meta dos segundos después. El tercer peldaño del podio ha sido para la francesa Melanie Lafenetre, que ha llegado a cierta distancia de la dupla española con un registro final del 1:51:01. El equipo español se consolida como una potencia y la mallorquina como una de sus grandes baluartes.