El Moat, con el armador argentino Juan Ball al frente, y patroneado por Guillermo Parada, estableció el primer récord de la travesía entre Palma e Ibiza. Este Swan 155 fue el barco más rápido con un crono de 7 horas, 5 minutos y 30 segundos en realizar las 50 millas náuticas de este recorrido prólogo de la Ibiza Joy Sail, que continuará desde el viernes y hasta el domingo con distintos recorridos costeros por las Pitiusas.

La salida fue a las 11:10 de la mañana desde Cala Figuera en la Bahía de Palma y la llegada ha sido frente a la isla de Tagomago en Ibiza. El viento ha soplado suave del noreste hasta el final de la isla de Palma, transición larga hasta que entró viento del oeste y acabó de norte. Una vez se estableció, el Moat aprovechó sus cualidades de navegación con vientos flojos para ponerse en cabeza. Ha sido una travesía lenta debido.

Guillermo Parada contaba nada más cruzar la línea de llegada que «el armador está contento, el hecho de tener la cinta azul y el primer récord eso queda para siempre, independientemente del tiempo compensado». El Moat cruzaba así la línea de llegada a última hora de la tarde este jueves, seguido del All Smoke, un SY 230, que lo hacía 34’55 minutos después del ganador, es decir con un tiempo de 7 horas, 42 minutos y 26 segundos.

De esta forma la Ibiza JoySail sigue manteniendo su idilio particular con esta regata. Fue el ganador absoluto de la edición de 2021 y en la de 2022 ha iniciado con buen pie, ganando la etapa prólogo Palma-Ibiza y que el año pasado no se pudo terminar debido a la falta de viento. En tiempo compensado el vencedor de la regata larga entre Palma e Ibiza ha sido el Y9 90 Bella 2, que ha superado en 1’42 sobre el Moat. Tercero ha sido el All Smoke.