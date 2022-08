Enric Mas: «Me he cebado demasiado con Remco»

El mallorquín Enric Mas (Movistar) tras haber aguantado la rueda del líder Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vynil) en las dos etapas previas con final en alto de la Vuelta no pudo seguirlo en la llegada a Les Praeres y reconoció que en esta ocasión se había «cebado demasiado» en intentar seguir su rueda. «Me he cebado demasiado en intentar seguir a Remco; me habría ido mejor si hubiese regulado un poco más, habría terminado más cerca. Ya lo sé para la próxima», explicó el mallorquín sobre su rendimiento en la etapa.

🗣️ @EnricMasNicolau: "Me he cebado demasiado en intentar seguir a Remco; si hubiese regulado, habría terminado más cerca. Por ahora parece que es intratable. Esto son tres semanas. Vamos día a día. #LaVuelta22 es muy larga. Muy feliz por @_rccarlos y @juann_ayuso". pic.twitter.com/kszfAjc0Pn — Movistar Team (@Movistar_Team) August 28, 2022 Noticias relacionadas Meintjes gana, Evenepoel es más líder y Enric Mas sufre No obstante, el mallorquín recordó que la carrera española no acaba tras estas nuevas primeras etapas y aunque el líder «parece intratable, la Vuelta son tres semanas y este domingo ha sido más fuerte» que él. Mas insistió en lo que dijo el primer día es que el objetivo es «seguir disfrutando e ir día a día» y recordó que además es «segundo en la general», el que más cerca se encuentra del maillot rojo en la clasificación general. Sobre la fortaleza que mostró el maillot rojo insistió: «No sé si se le podrá meter mano, pero La Vuelta es muy larga. No sé cuántas grandes vueltas ha hecho; yo tengo 27 años y posiblemente lleve alguna más encima, ojalá lo pueda aprovechar», dijo. Respecto al rendimiento que ofrecieron tanto Juan Ayuso (UAE Emirates) como Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) aseguró: «Están haciendo un estupendo papel y me recuerdan a cuando fui segundo en la Vuelta de 2018». Mas expresó su satisfacción y aseguró que está «contento de ver así al ciclismo español y cómo está creciendo»