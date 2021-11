Máxima precisión

Hace poco más de un año que se inició y ya es uno de los tiradores con mayor proyección a nivel internacional. Toni Mairata (Lloseta, 2004) ha dado forma a un excelente palmarés en cuestión de meses dentro de la especialidad de Hélices FAN 32, una de las que forman parte del ámbito de acción del Tiro a Vuelo. Campeón de Balears júnior y segundo en el certamen nacional, disputado a lo largo de cinco tiradas en Madrid (2), Valencia, Sevilla y Mallorca, el gran salto lo dio fuera de nuestras fronteras. En el Campeonato de Europa de Portugal, Mairata fue tercero en la general global y alcanzó el título júnior. Unos resultados que ratificó en el Campeonato del Mundo, celebrado en Madrid, y en el que escaló al tercer peldaño de la general júnior.

Estudiante de Formación Profesional en sa Pobla (electricidad), tuvo su primer contacto con este mundo de la mano de su padre, «a quien acompañaba a cazar de pequeño». Más adelante, «probé en Petra con un amigo de mi padre, y me gustó la modalidad de Hélices FAN 32». La describe Mairata como «más de tipo caza, como el tiro al pichón. Disparas a la hélice, que tiene un disco blanco en el centro que tiene que caer». Su centro de entrenamiento es el Club de Tir Sa Marina, en las proximidades de Son Carrió, donde cuenta con las instalaciones y los medios para poder practicar la modalidad de Hélicas FAN 32, un deporte «diferente a todos los demás de tiro», explica Toni Mairata. «El blanco no es un animal y nunca sale igual, te sorprende, porque puede moverse hacia cualquier lugar, incluso por factores por el viento. Eso es lo que lo hace más divertido y emocionante a mi parecer», refiere el laureado deportista llosetí.

Lamenta, eso sí, «que no haya muchos jóvenes» practicando esta especialidad, de la que destaca que es «un deporte limpio y comprometido, pues todo el material que se rompe, se reutiliza y se recoge», explica. Al margen del Tiro a Vuelo Hélices FAN 32, Toni Mairata es un apasionado del deporte, y se declara seguidor y practicante de otras especialidades como el motociclismo, la pesca submarina o el fútbol, «pero a mí lo que me gusta es esto. Lo puedo compatibilizar con los estudios y lo que tengo que sacar son horas para venir y entrenar», prosigue un Mairata, cuyo calendario de tiradas se focaliza entre los meses de primavera y hasta octubre. Ser un deporte individual y al aire libre le ha permitido tener mayor margen en el proceso de desescalada de la pandemia, unos meses en los que Mairata ha acabado de engancharse y lograr grandes resultados en todas las competiciones en las que ha tomado parte. «Sé que esto no da para vivir, pero me gusta y me motiva la posibilidad de competir, con eso soy feliz», refiere ilusionado Toni.