Con emoción e incertidumbre hasta el último hoyo acabó el Mallorca Golf Open en Santa Ponça, donde Jeff Whinter se encargó de inaugurar el palmarés de la cita mallorquina y el suyo propio al conquistar su primer título del circuito europeo. El danés resistió el acoso al que le sometieron en la jornada decisiva los españoles Jorge Campillo y Pep Anglés y el sueco Sebastian Soderberg para coronarse tras cuatro jornadas en las que ha rozado la excelencia.

Después de firmar el récord del campo (62 golpes) el jueves y el sábado, Jeff Whinter fue el que mejor gestionó la tensión cuando se decidía todo. Un bogey en el hoyo 18 amenazaba con aguarle la fiesta, pero Soderberg había visto lastrada su persecución en el 13 y el 15. Después de presentar este domingo una tarjeta de 70 impactos en el último día, el danés terminó su participación con -15 y un golpe de ventaja sobre Jorge Campillo, Pep Anglés y el sueco. La alegría fue doble para el danés, que sacó el billete para la gran final de Dubai.

«No ha sido sencillo controlar los nervios y más cuando ves que vas sacando pares milagrosos, pero poco a poco fui entrando en juego y me pude tranquilizar», analizó Whinter, que ha vivido una semana muy especial en el Mallorca Golf Open. «Estoy alucinando con la cantidad de mensajes y llamadas que tengo, pero lo mejor de todo es haberlo vivido con mi familia aquí, y que mis hijos me hayan visto lograr la primera victoria», explicó el campeón.

Resultados

A tres golpes de Whinter terminaron el británico Laurie Canter y el español Sebastián García, mientras que completaron el top ten con -10 el sudafricano Bryce Easton, el sueco Niklas Lemke y los británico Andrew Johnston y Jack Senior.

El CEO de e|motion -empresa organizadora del evento-,Edwin Weindorger; el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez; el responsable de Turisme y Esports del Consell, Joan Serra, y la directora general de Turisme del Govern, Rosana Morillo, presidieron la entrega de trofeos.