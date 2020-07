Cancelan el Mundial de Puerto Portals y se da por concluida la temporada

La organización, los armadores y las empresas que impulsan el Circuito Mundial 53 Super Series han tomado la decisión de cancelar el Campeonato del Mundo de TP52 que debía disputarse entre el 14 y el 19 de septiembre en Puerto Portals (Mallorca), con lo que se cancela la temporada 2020 del Circuito.

Todas las partes involucradas en ese Mundial habían hecho un esfuerzo muy grande en intentar llevar adelante un seguro, inclusivo y justo Mundial 2020

Las estrictas restricciones para viajar que aún siguen vigentes en Rusia, Sudamérica y Estados Unidos, lugares de dónde vienen algunos de nuestros armadores y regatistas, impiden que se pueda celebrar la regata.

Además, parece improbable que estas restricciones se puedan relajar antes del mes de septiembre. También Nueva Zelanda ha impuesto una severa cuarentena para todos aquellos ciudadanos que regresen al país. Y en España y Europa se están produciendo nuevos confinamientos y un aumento de las obligaciones personales en materia sanitaria.

Es una obligación social del Circuito minimizar al máximo posible la propagación de la Covid-19 con viajes que no son esenciales. Además, cualquier campeonato del mundo debe ser una regata que no excluya a nadie para conseguir que todos los equipos que quisieran luchar por el trofeo pudieran hacerlo, algo que ahora no se puede garantizar entre los equipos internacionales.

«Hemos hecho todo lo posible para intentar hacer las regatas de esta temporada, pero por encima de estos intentos y voluntades en estos complicados meses siempre ha estado nuestra obligación de velar por la seguridad de los competidores y miembros de la organización. Esa inseguridad sigue latente y, por lo tanto, tenemos que cancelar la temporada», ha comentado Agustín Zulueta, Director General del Circuito 52 Super Series.

«Tenemos una fantástica temporada para 2021 con nuevos lugares en los que navegaremos y nuevos equipos que estamos seguros de que estarán ansiosos por salir a competir y compartir la pasión por este deporte con nuestros equipos actuales», ha concluido Zulueta.

En el calendario de 2021 que incluyen dos eventos que son nuevos para la clase: Saint Tropez (Francia) y Baiona (España).

Calendario de las 52 SUPER SERIES 2021

Mayo 3-8: Saint Tropez Sailing Week (Francia

Junio 5-10: Baiona Sailing Week (España)

Julio 12-17: Rolex TP52 World Championship Cascais (Portugal)

Agosto 23-28: Puerto Portals Sailing Week Mallorca (España)

Septiembre 27 - Octubre 2 | Por confirmar.