Cintia Rodríguez lleva a España a los Juegos de Tokio 2020

Cintia Rodríguez se ganó a pulso hacer realidad su sueño olímpico. Su brillante actuación en las clasificatorias del Campeonato del Mundo de gimnasia artística, que se disputa en Stuttgart (Alemania), permitieron a España obtener plaza para los Juegos de Tokio 2020 y regresar a la gran competición por naciones tras una larga ausencia. La deportista del Xelska, de 24 años, fue la mejor de las representantes nacionales y, además de ser protagonista de este hito, logró la clasificación para la finalísima del All Around (concurso completo), que tendrá lugar el próximo jueves y en la que tendrá la oportunidad de medirse a la élite universal.

La gimnasta inquera, acompañada por el técnico Pedro Mir en una cita marcada en rojo, dispuso durante casi toda la jornada de una plaza directa individual para Tokio 2020, pero la clasificación del equipo neutralizó esa opción. Junto a Cintia Rodríguez, formaron parte del equipo dirigido por la seleccionadora Lucía Guisado las gimnastas Roxana Popa -clasificada para la final de suelo, siguiendo los pasos de la manacorina Elena Gómez- Ana Pérez, Marina González y Alba Petisco.

Todas ellas completaron una puntuación global de 159.021 que, unida a la duodécima plaza, la última que daba billete olímpico y que se decidió en la última subdivisión en detrimento de Brasil, certificaban la clasificación del equipo femenino de artística para Tokio 2020. Una cita en la que Cintia Rodríguez se ha ganado un lugar tras ser la líder de la selección en el momento más trascendental de todo el ciclo.

La gimnasta del Xelska y el CTEIB será la única española en la finalísima del All Around del Mundial de Stuttgart. Y lo consiguió tras acabar en el puesto 27º de las clasificatorias, con una puntuación total de 52.799, suficiente para obtener plaza individual en caso de no haber clasificado al país.

Cintia Rodríguez firmó unas puntuaciones de 13.866 en paralelas, 12.600 en barra, 12.800 en suelo y 13.533 en en salto, cerrando la tabla de gimnastas clasificadas para la lucha por las medallas en el concurso completo, cuyas clasificatorias dominó con enorme autoridad la estadounidense Simone Biles (59.432), seguida de su compatriota Sunisa Lee (57.166) y la francesa Melanie de Jesus dos Santos (56.782). Con Estados Unidos, Rusia y China ya clasificados, la guerra de España estaba por acabar entre las doce mejores, y ahí Cintia fue clave para alcanzar la meta.Ubicada en la octava subdivisión y con cuatro por delante, España cumplió pero le tocaba esperar. Y lo hizo hasta el último ejercicio de suelo de Brasil para sellar la duodécima posición de la general y, en consecuencia, el último de los nueve billetes olímpicos para Tokio 2020 que faltaban por repartir.

De esta manera, Francia, Canadá, Holanda, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Bélgica, Japón y España completarán el cartel del concurso en los Juegos del próximo verano. Y la presencia de Cintia Rodríguez se antoja garantizada, pudiendo cumplir así el objetivo de toda una vida dedicada a la gimnasia: ser olímpica. Con el doble premio de la clasificación olímpica y la plaza para la final del All Around, Cintia todavía no ha dicho su última palabra, aunque ya ha cumplido con su misión.