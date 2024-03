Alonso López, primer líder de Moto2 en un estreno aciago para Izan Guevara

Alonso López (Boscoscuro) se ha convertido en el primer líder de la categoría de Moto2 tras vencer por apenas 55 milésimas de segundo al belga Barry Baltus (Kalex) en el Gran Premio de Catar disputado en el circuito de Lusail, en la que es la tercera victoria de su carrera deportiva.

Junto a Alonso López y Barry Baltus en el podio, acabó el español Sergio García Dols (Boscoscuro), quien protagonizó una espectacular remontada desde la decimoctava posición a la tercera.

El británico Jake Dixon (Kalex) fue la primera baja de la carrera de Moto2 tras la caída que sufrió en entrenamientos y que le obligará a estar algunos días en Doha, hasta que se recupere de la contusión pulmonar que sufrió y que le impide volar en avión.

Arón Canet (Kalex), autor de la 'pole position' de entrenamientos, falló al apagarse el semáforo y se vio superado hasta por siete pilotos, entre los que Alonso López (Boscoscuro) fue el más avezado de ellos y se puso al frente de la puerta, perseguido por Manuel González (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex), el español Albert Arenas (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), el japonés Ai Ogura (Boscoscuro) y el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex).

Fermín Aldeguer (Boscoscuro), séptimo en la formación de salida, tampoco estuvo demasiado afortunado y en esa primera vuelta perdió hasta seis posiciones al completar el giro en la decimotercera plaza.

Por delante, el líder siguió siendo Alonso López, con 'Manugas' González pegado a su rebufo y unos metros más atrás estaban Canet -recuperado ya de su fallo y recortando distancias-, Arbolino, Arenas y Baltus.

Con paso firme y ya sin cometer errores, Arón Canet superó primero a González en la tercera vuelta y poco después a Alonso López para liderar por primera vez la carrera con un ritmo que se antojó muy superior al de sus rivales en esos instantes iniciales y con el que marcó la vuelta rápida de carrera.

Sin ningún rival por delante de él, Arón Canet pudo marcar su ritmo cómodamente y eso se notó enseguida, pues el grupo principal se 'estiró' mucho más y sólo López y González, que se enzarzaron en su particular pelea por la segunda posición, aguantaron el mismo, con Albert Arenas cuarto e intentando no perder el contacto con el trío de arriba.

En la quinta vuelta, el 'corte' en cabeza de carrera ya era una realidad, con seis pilotos por delante, Canet, López, González, Arenas, Ogura y Baltus, con Zonta Van den Goorbergh líder del grupo perseguidor, en el que también estaban Tony Arbolino, Fermín Aldeguer, Sergio García Dols (Boscoscuro), Joe Roberts (Kalex), Somkiat Chantra (Kalex) y Bo Bendsneyder (Jalex), entre otros.

Arón Canet no pudo evitar que en el octavo giro le superase Alonso López en primer instancia y poco después también lo hicieron González y Baltus, con una evidente pérdida de ritmo del valenciano, que intentó infructuosamente que no le superase el japonés Ogura, un objetivo que no logró, como tampoco cuando le superó Sergio García Dols.

Alonso López perdió el liderato de la carrera en la décima vuelta, superado por 'Manugas' González y con un ritmo mucho más bajo de carrera, probablemente condicionados por la bajada de rendimiento de los nuevos y desconocidos para la categoría neumáticos Pirelli.

Una vuelta después, Alonso López recuperó la primera plaza, seguido por Barry Baltus y pegados a ellos estaban 'Manugas' González, Sergio García Dols y Ai Ogura, con Arón Canet un poco más atrás, junto a Albert Arenas. intentando no quedarse completamente descolgados.

El desgaste inusual de los neumáticos se convirtió en protagonista destacado de la carrera de Moto2 y si el debutante Alex Escrig optó por entrar a cambiar neumáticos y volver a pista, como Xavier Artigas, Izan Guevara fue el primero en entrar en su taller y bajarse de la moto.

Alonso López se mantuvo firme en el liderato pero 'acosado' sin descanso por Barry Baltus y Sergio García Dols, en la que es la mejor carrera en Moto2 del piloto castellonense de Burriana, con Ai Ogura acercándose peligrosamente a ellos.

A dos vueltas del final, Alonso López recibió en la consola de su moto el aviso de 'Mapping 10', un mensaje desconocido pero que seguramente le dio al piloto madrileño la pauta a seguir en esas dos última vueltas para frenar al belga Barry Baltus, que jamás ha subido al podio del campeonato del mundo de motociclismo.

Alonso López supo cerrar a la perfección todos los huecos en las dos vueltas finales a un Barry Baltus que lo intentó con todas sus fuerzas para conseguir su primera victoria de la temporada, la tercera de su carrera deportiva, y ser el primer líder de la categoría.

Tras López, se clasificaron Barry Baltus, Sergio García Dols, Ai Ogura y Manuel González, en tanto que Arón Canet se tuvo que conformar con la décima posición, superado también por Marcos Ramírez (Kalex), Joe Roberts, Albert Arenas y Celestino Vietti.

Jeremy Alcoba (Kalex) acabó en la duodécima plaza, con Fermín Aldeguer fuera de los puntos, decimosexto, Jaume Masiá (Kalex), el campeón del mundo de Moto3 en 2023 fue vigésimo quinto, con Alex Escrig y Xavier Artigas tras él.