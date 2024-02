Nuria Pons acelera hacia un sueño

El automovilismo no es un tema más de conversación en casa. Es una pasión que su padre, Blai, ha trasladado a su hija, que en apenas un lustro ha pasado de probarse con un kart a pelear por varios títulos de Baleares de asfalto y a coronarse campeona en autocross. Ahora, Nuria Pons (Palma, 2002) tiene un bonito reto por delante como es dar el salto a la Península para disputar el Campeonato de España de Rallyes de Tierra en 2024. «Será una experiencia más y hay que aprender», asegura una de las grandes animadoras del calendario isleño, que con apenas 21 años se ha ganado el respeto y admiración de la familia del motor.

No en vano, cerró 2023 siendo campeona de Baleares de autocross en la División II, quedándose a apenas cinco segundos de lograr el título absoluto de Rallysprints para ser subcampeona, igual que en Tramo Cronometrado y de la misma manera que lo fue en la Categoría I en Montaña (Tramo Cronometrado) y en Rallysprint a bordo de su Skoda Fabia R5 y con Tomeu Vicens como copiloto, lo que la convirtió en una de las grandes protagonistas de la Gala de Campeones de la FAIB.

Nuria Pons posa sobre su Skoda Fabia R5. Foto: Pere Bota

«A los quince años le pedí un kart a mi padre», recuerda Nuria, que dio el salto un año después junto a él en Tramo Cronometrado para proclamarse padre e hija campeones de Baleares en 2019. Con 16 años, Nuria ya lo probó casi todo (karting, autocross, asfalto...) «y no ha habido manera de desengancharme», asegura, «muy contenta por cómo ha ido el pasado año, porque he estado delante en todo lo que he participado» y, especialmente, agradece «cómo me han recibido y han tratado los demás pilotos y la gente del automovilismo», al que llega con antecedentes claros en la familia. De hecho, su padre «dejó de correr cuando nací», recuerda, aunque finalmente ambos acabaron dentro del mismo coche.

Nuria Pons posa junto a su coche de competición. Foto: Pere Bota

Al alcanzar la mayoría de edad, Nuria se puso al volante en serio, debutando en la Pujada Pollença-Lluc de 2021, compaginando motor y estudios (acabó en 2023 un Grado de Administración y Finanzas en Son Pacs), aunque con el sueño «de poder dedicarme a competir», asegura la piloto de la Peña Automovilística Slick Quemado (PASQ), meticulosa al detalle pues se prepara cada prueba concienzudamente.

La piloto, dentro de su coche. Foto: Pere Bota

El segundo fin de semana de marzo, Pons vivirá toda una prueba de fuego con su estreno en el Campeonato de España de Rallyes de Tierra (CERT), en Lorca (Murcia), sin dejar de lado los territoriales de Rallysprint y Rallyes, debutando días atrás en el Sol de Ponent, ocupando las posiciones delanteras. Reconoce que le encanta especialmente el Rallye Vall de Sant Pere

Su progresión, resultados y cualidades ha hecho que a Nuria la vigilen más de cerca sus rivales. «Si me esfuerzo, puedo estar peleando con ellos, pero por ahora lo que quiero es aprender y disfrutar», comenta la piloto mallorquina, que cuenta con el apoyo de patrocinadores como OK Mobility, Restaurante La Balanguera, Skoda Motor Insular o Agència d'Assegurances Moragues para seguir adelante con su sueño.

Pons, con su Skoda Fabia y sus trofeos de 2023. Foto: Pere Bota

Aunque su padre es muy conocido en el mundo de las cuatro ruedas, otro apoyo fundamental que tiene Nuria es su madre. «Viene a cada carrera. Mis tíos también... no me puedo quejar», afirma la piloto mallorquina, que tiene en la francesa Michèle Mouton una fuente de inspiración para seguir dando pasos en un mundo en el que quiere reivindicar el papel de las mujeres, cada vez más protagonistas gracias a ejemplos como el suyo.