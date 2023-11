El piloto español de MotoGP Jorge Martínez (Ducati) se mostró muy crítico con lo sucedido este domingo en el Gran Premio de Qatar con los neumáticos y dejó claro que «no puede ser que se decida un Mundial de MotoGP por una goma que no funciona», y aunque tiene claro que no es algo que pasó «a propósito», sí subrayó la «casualidad» que le tocase «sólo a uno de los contendientes al título».

«Sí me frustra mucho la situación, pero me hubiese frustrado más que me hubiesen ganado en pista y hoy no ha sido así, otra vez me han ganado fuera. Creo que el nivel de los neumáticos tiene que subir mucho, no puede ser que se decida un Mundial de MotoGP por una goma que no funciona y qué casualidad que sólo le ha tocado a uno de los contendientes al título, el resto iba bien en cuanto a gomas», lamentó Martín al micrófono de 'DAZN

El segundo clasificado del campeonato dejó claro que «no» cree que «en ningún momento» lo que le ha sucedido «haya sido a propósito». «Pero está claro que ni ellos entienden por qué pasa, pero pasa. Y me da rabia que sea a mí porque estoy peleando por un título y se ha decidido gran parte del Mundial después de un año peleando», subrayó.

«Espero que no haya sido de propósito, por supuesto, y espero que mejoren para que no le pase a nadie porque no se lo desea a ningún piloto. Pero bueno, son las condiciones que tenemos y habrá que intentar defenderlas en Valencia», añadió.

Pese al resultado, el madrileño confía «hasta el final» sobre sus opciones para el título el fin de semana que viene en Cheste (Valencia). «Voy a intentarlo hasta el final, pero no hubiese llegado en esta situación a Valencia si no hubiese sido por esta goma, me da pena y rabia después de un año peleando por resultados y por pelear cada día por exigirme al máximo. Creo que se ha definido mucho ya quién ganará este campeonato», recalcó.